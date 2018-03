Exitpoll NU’91 Check gemeenteraadsverkiezingen

Beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU’91 heeft de afgelopen dagen via www.nu91.nl/stemmeniseenrecht gecheckt of zorgprofessionals vandaag gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.



Ouderenzorg



Uit de eerste peiling blijkt dat vooral zorgprofessionals werkzaam in de ouderenzorg van plan zijn gebruik te maken van hun stemrecht. Een stem voor betere zorg in de gemeenten voor een kwetsbare patiëntengroep.



Gemeente en zorg



Sinds de decentralisatie van de zorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ouderenzorg. Echter de besteding van het beschikbare geld en de voorzieningen kunnen sterk verschillen tussen verschillende gemeenten. NU’91 adviseert zorgprofessionals goed de standpunten van alle partijen te vergelijken en bewust te gaan stemmen!