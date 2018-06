Inbrekersgilde teistert bekend Nederland

De recente woninginbraken en -overval in de woningen van Wendy van Dijk en Raymond van Barneveld zorgden voor opschudding in showbizz Nederland. Met de zomer in het verschiet, reden temeer om maatregelen te nemen.



Volgens Daniëlle Ohler, adviseur woninginbraken bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is er sprake van 2 soorten inbrekers. “De zogeheten gelegenheidsinbreker staat binnen 3 minuten in de woning en grist alles mee wat in het zicht ligt”.



Anders ligt het bij de inbrekers die doelgericht op stap gaan met grof geschut. Niet zelden opereren zij groepsgewijs en richten zij hun aandacht specifiek op woningen waar een flinke buit te verwachten valt.



De gelegenheidsinbreker



Bewoners kunnen zich beschermen tegen de gelegenheidsinbreker met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). “Gecertificeerd hang-en-sluitwerk, aangevuld met verlichting en zicht op wie er voor de deur staat, zijn de eisen die het PKVW stelt. De kans op een inbraak neemt hierdoor tot wel 90% af”, aldus Ohler.



Doelgerichte inbreker



Bescherming tegen de doelgerichte inbreker vraagt meer. “Natuurlijk is PKVW een uitstekend instrument. Op woningen in het duurdere segment, waarin BN’ers doorgaans wonen, kan het zogeheten PKVW-zwaar worden toegepast. Met hang-en-sluitwerkproducten die ook weerstand bieden boven de geëiste 3 minuten inbraakwerendheid”, aldus CCV-adviseur PKVW Susanne Schat.



Echter bij woningen van BN’ers spelen ook zaken als privacy en de buitverwachting een rol. Daarom adviseert Ohler de VRKI te raadplegen. Met dit instrument kan het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden worden bepaald, waarna kan worden vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn.



Gratis Veilig Wonen scan voor gemeenten



De groep gelegenheidsinbrekers is het grootst. Om die groep aan te pakken, ontwikkelde het CCV de Veilig Wonen Scan voor gemeenten die gebukt gaan onder woningeninbraken. De scan is bedoeld om de kans op een woninginbraak te verkleinen en ervoor te zorgen dat een bewoner zich veiliger voelt in en om zijn woning.



Het CCV biedt deze scan gratis aan gemeenten. Een onafhankelijk adviseur van het CCV komt op afspraak bij de woning en geeft advies op maat en praktische tips om de veiligheid van de woning te vergroten. Vaak kan dit op eenvoudige wijze worden gerealiseerd, zonder dat er (hoge) kosten aan eventuele maatregelen zijn verbonden. Na afloop van de scan ontvangt de woningeigenaar het advies op maat in een rapport, zodat dit nog eens rustig kan worden nagelezen.



Maak dus gebruik van de kennis van het CCV en kijk op www.woonveiliger.nl voor meer informatie. "En", voegt Ohler hier met een knipoog aan toe: “Sluit ramen en deuren bij vertrek, ik blijf het toch zeggen hoor.”