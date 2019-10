Noordhoff lanceert Noordhoff Business

Groningse aanbieder van lesmateriaal brengt voortaan ook managementboeken uit

Noordhoff, de grootste aanbieder van leermiddelen- en oplossingen van het land, heeft haar aanbod verbreed. Vanaf vandaag brengt zij onder Noordhoff Business ook managementboeken uit. De boeken zijn speciaal bedoeld voor nieuwsgierige professionals die zich willen verbreden en verdiepen. Van managers en beleidsmakers tot consultants en ondernemers. Om hun huidige werk beter te kunnen doen en om zich voor te bereiden op hun carrière van morgen. De eerste drie boeken zijn vanaf vandaag verkrijgbaar.



Een complexe wereld vraagt om praktische handvatten

De boeken zijn praktisch van aard en bedoeld als leidraad hoe te denken en te doen in een complexe wereld. ‘We laten ons op de werkvloer te vaak leiden door angst en controledrift en zoeken houvast in theorieën. Onze boeken bieden juist praktische handvatten om onderwerpen als leiderschap en innovatie aan te pakken. De rode draad die onze boeken verbindt is een paradigma-shift: denken en handelen vanuit openheid, nieuwsgierigheid en ethisch besef zijn hierbij het nieuwe uitganspunt’, aldus Petra Prescher, uitgever Noordhoff Business.



Verkrijgbaar vanaf 24 oktober:

Wicked World; Systeeminnovatie voor complexe vraagstukken - Karel van Berkel en Anu ManickamKarel van Berkel en Anu Manickam leggen uit hoe we urgente problemen als het klimaat, de burn-out of globalisering door toepassing van de complexiteitstheorie effectief aan kunnen pakken.



Leiderschap, een gids - Thecla GoossensThecla Goossens wijst de weg door het ruime aanbod aan leiderschapstheorieën en nodigt je daarbij uit je eigen visie te vormen. Een ideaal boek voor de beginnende leider die meer wil weten over hedendaags leiderschap.



Regie over Innovatie - Bart BossinkBart Bossink laat zien dat je voor innovatie geen geluk of magie nodig hebt, maar dat je dit gewoon kunt regisseren en moet gaan doen. Geschikt voor iedereen die bezig is of wil starten met innoveren.



Over Noordhoff en Noordhoff Business

Noordhoff Business is onderdeel van Noordhoff; dé kennispartner van leergierig Nederland. Het Groningse bedrijf is de grootste aanbieder van leermiddelen – en oplossingen voor het onderwijs en daarnaast bekend van De Bosatlas. Met Noordhoff Business wil Noordhoff de kennis die zij in huis heeft ook toegankelijk maken voor de zakelijke professional. De omslagen van de boeken zijn ontworpen door Jelle F. Post.