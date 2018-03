Tiener dood door appen op de fiets

Nu in Mijn Geheim: Exclusief interview met de vader van het slachtoffer



‘Dit is de hardste levensles die je kunt krijgen als ouder’



De 13-jarige Tommy-Boy werd aangereden toen hij aan het appen was op de fiets. Hij overleefde het ongeluk niet. Zijn vader Michael zet zich sindsdien onvermoeibaar in voor een verbod op appen op de fiets. Hij richtte de Stichting TButterfly op en geeft ondermeer voorlichting op scholen over de gevaren van smartphone gebruik op de fiets. ‘Ik ben er trots op dat ik Tommy-Boy’s vader mocht zijn’.



De nieuwe Mijn Geheim ligt op 20 maart aanstaande in de winkel voor maar 1,99.



