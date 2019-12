Gekko lanceert freelance boekhoudprogramma voor de Spaanse markt

Vandaag lanceert Gekko haar boekhoudprogramma voor freelancers in Spanje. In Spanje werken meer dan 3 miljoen mensen als zelfstandigen. Vanaf nu kunnen zij ook gebruik maken van de gratis administratie tools, waar in Nederland al 80.000 users gebruik van maken. Spanje is de tweede markt waar Gekko actief is om freelancers zoveel mogelijk administratie uit handen te nemen zodat zij zich op hun bedrijf kunnen focussen.



Julius Heyning, Growth & Strategy Director bij Gekko: “Ik ben erg blij dat wij naast Nederlandse freelancers nu ook Spaanse zelfstandigen gaan helpen met eenvoudige en gratis administratie oplossingen. Vanaf vandaag zijn alle Gekko tools beschikbaar in Spanje om het leven van deze freelancers makkelijker te maken.”



Spaanse freelancers worden slecht bediend



Net als in Nederland, groeit het aantal zzp’ers en kleine ondernemingen in Spanje gestaag. Deze groep van meer dan 3 miljoen Spaanse ondernemers loopt tegen veelal dezelfde problemen aan als freelancers in Nederland: veel administratieve rompslomp. Het versturen en bijhouden van facturen is omslachtig en het kost veel tijd. Net als het registreren van kosten, gewerkte uren en ritten. Deze tijd en energie kunnen ondernemers veel beter in hun onderneming investeren.



Administratieve tools van Gekko beschikbaar in Spanje



Gekko heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om het boekhoudprogramma klaar te maken voor de Spaanse markt. Freelancers in Spanje kunnen de administratieve tools vanaf vandaag gebruiken via zowel de webapplicatie als de vier mobiele apps. Zo kunnen ze eenvoudig facturen versturen en bonnetjes digitaal opslaan. Alle functionaliteiten voldoen aan de Spaanse belastingwetten.



Joris Docter, Product Owner Gekko: ”Wij zijn erg trots dat we, na 6 jaar in Nederland actief te zijn, Gekko nu ook gratis in Spanje kunnen aanbieden aan freelancers. Het is erg belangrijk dat de apps goed aansluiten op de lokale markt, daar hebben wij de laatste maanden hard aan gewerkt en ik ben erg blij met het resultaat en de feedback van de eerste gebruikers in Spanje.”



Freelancers in Europa



Het aantal zelfstandigen en kleine ondernemers blijft groeien. Volgens de statistieken van Eurostat, waren er in 2018 meer dan 32 miljoen zelfstandigen in Europa, verspreid over 21 landen. De markt van freelancers is erg versnipperd, omdat ieder land zijn eigen fiscaliteit en bijzonderheden heeft. Tot voor kort heeft Gekko zich volledig gefocust op de Nederlandse markt, maar zij hadden altijd al de ambitie om uit te breiden naar andere landen.



Over Gekko



Gekko (www.getgekko.com) is een boekhoudprogramma gericht op zzp’ers en freelancers. Vanuit kantoren in Amsterdam en Barcelona worden ruim 80.000 ondernemers bediend. De missie van Gekko is om de administratieve kant van ondernemen zo makkelijk mogelijk te maken zodat zelfstandigen zich puur op hun bedrijf kunnen richten.