Minister van Engelshoven neemt Max Havelaar - de graphic novel in ontvangst

In boekhandel Paagman in Den Haag nam Minister van Engelshoven (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vandaag het eerste exemplaar van Max Havelaar - de graphic novel - in ontvangst uit handen van auteur en voormalig conservator van het Multatuli Huis Jos van Waterschoot. In haar dankwoord sprak zij van: “Een zeer geslaagde bewerking van een van de belangrijkste boeken uit de Nederlandse literatuur. Dankzij het op pakkende wijze uitdragen van de boodschap van Multatuli wordt dit prachtige boek toegankelijk voor een nieuw ‘jong’ lezerspubliek.”



Van Waterschoot, die momenteel conservator bij het Allard Pierson is, bewerkte samen met stripmaker Eric Heuvel (auteur van o.a. 'De ontdekking' en 'Quaco - leven in Slavernij') ter gelegenheid van het Multatuli-jaar diens beroemde roman tot een graphic novel. Max Havelaar wordt over het algemeen beschouwd als het belangrijkste boek uit de Nederlandse literatuur, maar dreigt in vergetelheid te raken. Zo staat dit werk bijvoorbeeld niet meer op de verplichte leeslijst van het middelbaar onderwijs.



Jos van Waterschoot: "Het boek is zó bepalend geweest, zowel voor onze koloniale geschiedenis als voor onze nationale literatuur, dat we er alles aan moeten doen om het te behouden voor het collectieve geheugen. Ik hoop dat deze ‘hertaling’ in beelden en modern Nederlands daaraan zal bijdragen."



Voorafgaand aan de overhandiging van het boek aan de minister vertelde Van Waterschoot over de totstandkoming van deze bewerking, waar achter de schermen ruim vijf jaar aan gewerkt werd, en wat absoluut in dit herdenkingsjaar moest worden uitgebracht.



De grafische roman telt 80 pagina's in kleur, gevolgd door een rijkelijk geïllustreerd dossier over de schrijver Multatuli en het boek. Een eerbetoon aan de man met een belangrijke boodschap die moet worden doorgegeven. Vanaf vandaag dus ook in getekende vorm.