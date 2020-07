NVVE biedt gratis digitale lezingen voor kwetsbare ouderen

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) lanceert volgende week een bijzondere reeks gratis digitale lezingen (webinars) die via de computer vanuit huis te volgen zijn.



De NVVE, een vereniging met 172.000 leden, houdt normaliter elke maand een regiobijeenkomst waar gemiddeld 200 bezoekers komen. Door de corona-crisis werd de NVVE genoodzaakt deze informatiebijeenkomsten te schrappen. Omdat het voor een belangrijk deel gaat om kwetsbare ouderen, wil de NVVE, ondanks de versoepeling van de maatregelen, deze bijeenkomsten nog niet hervatten. Digitale lezingen zijn een goed alternatief. De reeks die volgende week begint, is speciaal bedoeld voor niet-leden. De informatie is van groot belang voor kwetsbare ouderen, maar ook voor hun kinderen.



De eerstvolgende lezing over keuzes rondom het zelfgekozen levenseinde staat gepland op dinsdag 14 juli, om 10.00, 15.00 en 20.00 uur. In de lezing legt de NVVE uit wat het nut van wilsverklaringen is, juist in deze tijden van corona. Hoe kunt u uw wensen over het levenseinde op papier zetten en waar moet u aan denken? Voor niet-leden die de gratis digitale lezing volgen, is er direct na afloop een aanbod om tegen een tijdelijk sterk gereduceerd tarief lid te worden.



Daarnaast verzorgt de NVVE jaarlijks in het hele land zo’n 150 lezingen rondom het zelfgekozen levenseinde voor uiteenlopende verenigingen en organisaties. Deze lezingen zijn inmiddels zowel digitaal als weer op locatie beschikbaar.



Spreekuren



Vanwege de coronamaatregelen kan de NVVE haar leden nog niet ontvangen op een van de vele spreekuurlocaties in het land. Dat wordt ondervangen met extra telefonische spreekuren. Leden krijgen daarin ruim de tijd om vragen over wilsverklaringen te bespreken met een consulent. Online een afspraak maken gaat snel en eenvoudig via www.nvve.nl.



Het overzicht van alle digitale lezingen staat op https://www.nvve.nl/lezingen



Wilt u gratis advies, informatie en steun? Word lid van de NVVE:



https://www.nvve.nl/wat-kunt-u-doen/word-lid/