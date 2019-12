Het leukste Kerst uitje voor de inline dance liefhebber!!



Op 26 en 27 december is het weer vol op genieten in de Broodfabriek te Rijswijk. Beide dagen spelen er country bands en ook is er een kleine country markt. In verschillende zalen zullen de DJ’s. zowel country als non country muziek draaien. Ook dit jaar kunt u de diverse workshops bijwonen.



https://www.facebook.com/christmascountryrijswijk/



adres:



De Broodfabriek



Volmerlaan 12



2288 GD Rijswijk