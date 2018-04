Greenpeace Nederland voert campagne met Pokémon Go app variant

Natuur- en milieuorganisatie zet augmented reality in om campagne te positioneren



App ontwikkelaar DTT ondersteunt de campagne ‘Bescherm de Zuidpoolzee’ van natuur- en milieuorganisatie Greenpeace om het grootste beschermde gebied op aarde te creëren: een Zuidpoolzeereservaat. Dit gebied zou het grootste beschermde natuurgebied ter wereld vormen, en een veilig thuis bieden aan pinguïns, walvissen en andere bijzondere diersoorten. Om de campagne bij een breed publiek zichtbaar te maken zet Greenpeace Nederland vanaf vandaag de app Koning Pinguïn in, welke door DTT ontwikkeld is.



De Koning Pinguïn AR app | Pokémon GO meets AH Dino app



Met de app in de hand gaat de gebruiker op zoek naar virtuele pinguïns in de eigen straatomgeving. De route naar de pinguïns kan in augmented reality (AR) of op een routekaart bekeken worden. Wanneer de pinguïn is gevonden, kan de gebruiker een foto van het dier maken om zo de route naar de volgende pinguïn te unlocken en een selfie met het dier maken, welke direct via de eigen sociale media gedeeld kan worden. In totaal kunnen er acht pinguïns verzameld worden. Naast de zoektocht naar de pinguïns bevat de app allerlei leuke feitjes over de pinguïnsoorten. De gebruiker kan de internationale campagne steunen door via de app een petitie van Greenpeace te tekenen. Via een besturingssysteem worden de pinguïns random om de gebruiker heen geplaatst. Dit gebeurt binnen een straal van maximaal twee kilometer. Als de gebruiker binnen 20 meter van de aangegeven locatie komt, verschijnt de pinguïn om gefotografeerd te worden.



Ontwikkelaar



De app is gemaakt met behulp van Unity, een populair programma waarmee games kunnen worden gemaakt. Het voordeel van Unity is dat de mogelijkheden eindeloos zijn en dat maakt het voor programmeurs mogelijk om net dat extra detail toe te voegen in games. De Koning Pinguïn applicatie is ontwikkeld door DTT Multimedia, zij verzorgden eerder apps voor o.a. de Rijksoverheid, FOX Sports, VU Medisch Centrum en Porsche. De app is gratis te downloaden en zal beschikbaar zijn voor iOS en Android.



App



• Apple iTunes Store: https://itunes.apple.com/nl/app/koning-pinguã¯n/id1361195086?ls=1&mt=8



• Android Google Play Store: http://play.google.com/store/apps/details?id=nl.DTT.GreenpeaceAR