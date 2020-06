Lidl stijgt, PLUS blijft achter op supermarktenranglijst Oxfam Novib

Den Haag, 30 juni. Supermarktketen Lidl is de grootste stijger op de nieuwe ranglijst van Oxfam Novib’s Behind the Barcodes campagne die vandaag voor de derde keer gepubliceerd wordt. Supermarkt PLUS is de grote achterblijver. Opnieuw is geen van de 5 grootste Nederlandse supermarkten erin geslaagd een voldoende te halen. In de ranglijst worden de 5 grootste Nederlandse supermarkten, Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en PLUS, sinds 2018, ieder jaar beoordeeld op hun mensenrechtenbeleid voor arbeiders, kleine boeren en vrouwen in hun toeleveringsketens in ontwikkelingslanden.



Charlotte Vollaard, mensenrechtenexpert Oxfam Novib: ‘Prijsvechter Lidl staat nu bovenaan door de publicatie van nieuw mensenrechtenbeleid. Lidl laat daarmee in Nederland de grootste supermarkten Albert Heijn en Jumbo, achter zich. PLUS bungelt met een magere 9 procent onderaan. Toch lukt het geen van de 5 supermarkten om zelfs maar een kleine voldoende te scoren. Hun ambities en acties om mensenrechten te respecteren in hun ketens moeten echt omhoog.’



Lidl introduceerde nieuw beleid na maanden van campagnevoeren en overleg met Oxfam in Nederland, Duitsland en het VK. Lidl heeft aangegeven dat het beleid op korte termijn ook gepubliceerd wordt in alle andere 32 landen waar het gevestigd is. Verder gaat het bedrijf drie mensenrechtenonderzoeken per jaar publiceren naar productieketens in de productielanden en zal de supermarkt per land waar het actief is een lijst van directe leveranciers bekend maken. Het beleid van Lidl gaat verder dan dat van Albert Heijn en Jumbo, die in 2019 Lidl waren voorgegaan met het publiceren van nieuw beleid op mensenrechten in antwoord op de Behind the Barcodes campagne van Oxfam.



De andere grote discounter, Aldi, heeft ook gepubliceerd waar de grootste mensenrechtenrisico’s liggen en gaat drie mensenrechtenonderzoeken per jaar uitvoeren. Jumbo steeg licht op de ranglijst door o.m. in haar toeleveringsketens aan te geven waar mensenrechten gevaar lopen en is Albert Heijn gepasseerd. Albert Heijn stond niet helemaal stil en publiceert als eerste Nederlandse supermarkt hoeveel vrouwen verdienen ten opzichte van mannen bij het bedrijf. Nog steeds worden de meeste stappen die het dochterbedrijf zet, niet gevolgd door moederbedrijf Ahold Delhaize.



PLUS, “de meest verantwoorde supermarkt van Nederland”, raakt steeds verder achterop. Het beleid van PLUS om zoveel mogelijk Fairtrade producten aan te bieden is een goede eerste stap, maar de supermarkt moet ook verantwoordelijkheid nemen door zelf transparant te zijn en onderzoeken naar mensenrechten te doen binnen zijn toeleveringsketens.



‘Alle 5 beoordeelde Nederlandse supermarkten scoren nog steeds een dikke onvoldoende. Dit laat zien dat de vrijwillige convenanten-aanpak van de Nederlandse overheid op het gebied van mensenrechten en bedrijfsleven niet voldoende oplevert; wetgeving is nodig. De Britse supermarktketens Tesco en Sainsbury’s laten zien dat veel meer mogelijk is om uitbuiting in onze voedselketens aan te pakken. Supermarkten hebben een verantwoordelijkheid voor de mensen in ontwikkelingslanden die de producten voor onze schappen produceren. Alleen als zij die verantwoordelijkheid serieus nemen, kunnen de arbeiders op fruitplantages in Brazilië en theepluksters in India een leefbaar loon verdienen,’ aldus Vollaard.



De internationale Oxfam campagne Behind the Barcodes legt de grootste supermarkten in Nederland, Duitsland, het VK en de VS langs dezelfde meetlat. Van de 16 onderzochte supermarkten wereldwijd scoort nog geen enkel bedrijf een voldoende op de ranglijst. De Britse supermarkt Tesco staat nog steeds bovenaan, met een score van 46%, op de voet gevolgd door Sainsbury ‘s met 44%. Supermarkten actief in het VK lopen vooral voor op het gebied van transparantie en hun inzet voor arbeidsrechten en de positie van vrouwen.