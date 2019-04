Tijdelijke brandbeveiliging voor Mall of the Netherlands

In Leidschendam wordt momenteel hard gewerkt om de Mall of the Netherlands te realiseren: een overdekt winkelcentrum met zo’n 230 winkels, een foodhall en een bioscoop. In opdracht van Unibail-Rodamco-Westfield heeft VPS, specialist in tijdelijke beveiliging, deze ontwikkellocatie afgelopen vrijdag voorzien van de innovatieve, tijdelijke brandbeveiligingsoplossing VPS FireAlert.



Over VPS FireAlert



Branden op bouwplaatsen en herontwikkellocaties veroorzaken vaak veel schade. VPS FireAlert waarschuwt in een vroeg stadium voor brandgevaar, zodat er voldoende tijd is om het terrein te verlaten en hulpdiensten in te schakelen. Dit innovatieve brandveiligheids- en evacuatiesysteem voldoet aan de strengste Europese richtlijnen en is speciaal ontwikkeld om personeel, materieel, materialen en gebouwen op tijdelijke locaties te beschermen tegen brand.



-Draadloos en mobiel inzetbaar



-Kostenefficiënt en op elke locatie toepasbaar



-EN54-certificaat en CE-gemarkeerd



-Batterij met een levensduur van 3 jaar



-Flexibel: het systeem is tussentijds aan te passen als de bouw vordert



-De units zijn opnieuw te gebruiken voor andere projecten





VPS heeft het FireAlert systeem de afgelopen jaren op verschillende tijdelijke locaties en bouwplaatsen geinstalleerd, zoals in het tijdelijke bedrijfsverzamelgebouw Het Schieblock in Rotterdam (https://www.vps-nl.com/onze-projecten/brandbeveiliging-delftseplein-in-rotterdam).



Over VPS Nederland



VPS Nederland levert maatwerk op het gebied van leegstandbeheer en –beveiliging. Wij beveiligen, beheren en onderhouden alle types leegstaand vastgoed, bouwterreinen en ontwikkellocaties. Daarbij zijn wij innovatief, deskundig en gericht op de wensen van onze klanten. Wij bieden een compleet dienstverleningspakket aan: van tijdelijke ingebruikname van vastgoed door representatieve bewoners of (startende) bedrijven tot beveiligingsoplossingen. Tevens leveren wij onderhoudsdiensten gerelateerd aan leegstand, zoals het gebruiksklaar maken van vastgoed, het verwijderen van graffiti, ongedierte- of schimmelbestrijding of reparatiewerkzaamheden als gevolg van vandalisme, weersomstandigheden of waterschade. Wij maken onderdeel uit van VPS Group: Europees marktleider op het gebied van beheer, onderhoud en beveiliging van leegstaand onroerend goed. VPS Group heeft haar hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, beheert meer dan 50.000 objecten en heeft ruim 900 medewerkers in dienst.