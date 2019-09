Scholieren maken films over vrijheid

Wat betekent onze bevrijding van de Duitse bezetter 75 jaar geleden vandaag nog voor jongeren? Dat gaat het Limburgs Museum onderzoeken met het project Filming Freedom. Het museum geeft Limburgse leerlingen uit het voortgezet onderwijs de kans een korte film te maken over vrijheid. Alle gemaakte films strijden mee om een prijs tijdens het festival waarmee dit hele project wordt afgesloten.



Als inspiratiebron voor de scholieren dienen een aantal voorbeeldfilms die studenten audiovisuele productie van het Vista College in opdracht van het Limburgs Museum momenteel maken. De studenten gebruiken historisch beeldmateriaal, onder meer uit de rijke filmcollectie van het museum.



MUSEUM KOMT NAAR SCHOOL



In gastlessen op middelbare scholen leren scholieren om te gaan met bronnen. Hoe betrouwbaar zijn oude beelden en andere historische bronnen? Vanuit welk perspectief zijn ze gemaakt, en wat zegt dat over het begrip ‘vrijheid’? Vervolgens gaan ze aan de slag om zelf een korte film te maken.



FILMFESTIVAL



Alle films worden vertoond op een speciaal filmfestival dat het Limburgs Museum in het voorjaar van 2020 in eigen huis organiseert. Ook de voorbeeldfilms van de studenten zijn er te zien. De beste inzendingen worden beloond met een uitzending op de regionale omroep L1.



VRIJHEID IN BEELD



Filming Freedom is slechts een van de activiteiten die het Limburgs Museum in het kader van 75 jaar bevrijding op de rol heeft staan. Onder de naam Vrijheid in beeld zet het museum het komende jaar haar kennis en collectie in om op verschillende en vernieuwende manieren de periode 1940-1945 met het heden te verbinden.



‘Vrijheid bewust ervaren en doorgeven aan de toekomst, dat is wat we met Vrijheid in beeld willen stimuleren,’ aldus museumdirecteur Bert Mennings.



Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de provincie Limburg en het Prins Bernard Cultuurfonds Limburg.