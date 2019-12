Panorama Mesdag sluit succesvol jaar en lanceert programma 2020

19 december 2019



Panorama Mesdag blikt met nagenoeg 140.000 bezoekers terug op een succesvol jaar. De tentoonstellingen STORM, Vanaf het hoogste punt: Landmeten in Mesdags tijd en Louis Apol op Nova Zembla werden lovend ontvangen door publiek en pers. Ook Mesdags Panorama van Scheveningen bleef vele scholieren en bezoekers uit binnen- en buitenland verwonderen. Dankzij een particuliere schenker kon het museum een bijzondere aanwinst van Pieter de Josselin de Jong aan de collectie toevoegen en Panorama Mesdag werd met het rapportcijfer 8,1 door de jeugdige bezoekers Kidsproof verklaard. Avontuurlijke samenwerkingen werden aangegaan met onder meer de TU Delft en grafisch kunstenaar Hanna de Haan.



PROGRAMMA 2020

Museum Panorama Mesdag wil verwonderen, verbinden en verrijken en doet dat in 2020 met een ambitieus en sprankelend programma. Heden en verleden wordt verbonden in diverse presentaties, met o.a. Claudy Jongstra, CANDID, Hole en Breitners Paarden. Zo blijft het artistieke gedachtegoed van Mesdag een tijdloos fenomeen.



Nieuwe inrichting vaste collectie

De collectieopstelling van het museum is vernieuwd. Twee aanvullende verhaallijnen volgen het artistieke echtpaar Hendrik Willem Mesdag en Sientje van Houten en vertellen over het fenomeen 19de-eeuwse panoramaschilderijen.



Louis Apol op Nova Zembla

t/m 01.03.20

Een avontuurlijke expeditie naar Nova Zembla is in beeld gebracht door de negentiende-eeuwse kunstenaar Louis Apol. Het is voor het eerst sinds 1955 dat zoveel ‘reiswerken’ bijeen te zien zijn.



Claudy Jongstra in samenwerking met museum Panorama Mesdag

08.03.20 – 19.04.20

Vanaf 8 maart is het resultaat te zien van een bijzondere samenwerking tussen Claudy Jongstra en museum Panorama Mesdag waarin de helende werking van kunst centraal staat. Een hedendaags panorama van Claudy Jongstra illustreert unieke parallellen maar tegelijkertijd ook verschillen met het panorama van Mesdag in het activeren van verschillende zintuigen. Zo zetten beide rotondes zintuigen volledig open. Optische illusie of tactiliteit, beide ervaringen verrijken, verwonderen en bevragen.



CANDID

25.04.20 – 20.09.20

In opdracht van museum Panorama Mesdag legt een collectief van vier Haagse fotografen, ieder in hun eigen stijl en techniek, de hedendaagse badplaats vast. Door hun lens worden mensen in alledaagse situaties bijzonder, onalledaags en wonderlijk in beeld gebracht. Dit levert niet alleen rauwe, nietsontziende en surrealistische portretten van mensen aan het strand op, maar ook een romantisch zicht op zee. Het collectief, bestaande uit Giedo van der Zwan, Merel Schoneveld, Mirjam Rosa en Sandra Uittenbogaart, velt geen oordeel. De vier fotografen tonen de diversiteit van onze samenleving, waarin de foto’s – kleur of zwart-wit – voor zich spreken, met de herkenbare badplaats altijd op de achtergrond. Het resultaat is een tijdsbeeld van het strandleven, dat tegelijkertijd actueel en nostalgisch is, net als Mesdags Panorama van Scheveningen.



Hole

26.09.20 – 11.10.20

De Argentijnse kunstenaar Flora Reznik groef acht maanden lang iedere week een kuil in een kunstmatig strand in Den Haag en documenteerde het proces. De zware arbeid werd een performance door nieuwsgierige passanten die bleven stilstaan. Hieruit ontstonden bijzondere en intieme gesprekken die Flora Reznik eveneens heeft vastgelegd. De eenvoudige kuil is zo een gelaagd kunstwerk geworden: het symboliseert haar persoonlijke zoektocht, het gevecht met de weerselementen en haar ervaring met publiek. De installatie, bestaande uit een fotoserie, een video, een audio installatie en een boek, komt uit de collectie van Ger en Wilma van Dam / MALcollection.



Breitners Paarden

18.10.20 – 28.02.2021

George Hendrik Breitner (1857-1923) brak in 1880 door met zijn bijdrage aan Mesdags Panorama van Scheveningen: de bereden artillerie in actie. Gedurende de rest van zijn carrière zou hij paarden blijven schilderen. Juist omdat hij hun anatomie en verschillende gangen door en door kende, groeide het thema uit tot een beproefd middel om te experimenteren met compositie, kleurgebruik en lijnvoering. In de tentoonstelling Breitners Paarden neemt museum Panorama Mesdag Breitners liefde voor deze edele dieren onder de loep. De tentoonstelling vormt een proloog op het 140-jarig bestaan van Panorama Mesdag in 2021



JUBILEUMJAAR 2021

In 2021 is het 140 jaar geleden dat Panorama Mesdag zijn deuren opende. Dit viert het museum met een jubileumjaar waarin de schilders van het Panorama van Scheveningen en het panorama als kunstvorm het hele jaar centraal staan.



BIJZONDERE PROJECTEN



Sara Vrugt – Honderdduizend bomen en een bos van draad

22.01.20

Een van de projecten uit 2021 beleeft haar aftrap op 22 januari 2020. Dan zet textielkunstenaar Sara Vrugt samen met Minke Schat, directeur van museum Panorama Mesdag, de eerste steek als start van een ambitieus project. Een jaar lang borduurt Sara Vrugt met vele anderen een bos van honderd vierkante meter. Zo wordt een divers publiek bij het kunstproject betrokken. In maart 2021 heeft museum Panorama Mesdag de primeur om dit hedendaagse panorama te tonen.



Soundscape Tristan Visser: Nova Zembla – het geluid van de ijswalvis.

24.01.20 – 01.03.20

Hebben de geluiden die wij als mensen de zee in sturen effect op het zeeleven? Deze vraag houdt muzikant Tristan Visser bezig. Speciaal voor museum Panorama Mesdag maakt hij een geluidsontwerp waarin hij een muzikale interactie onderzoekt tussen zijn gitaar en het geluid van de ijswalvis. Deze imposante dieren leven tussen het noordpoolijs en kunnen meer dan 200 jaar oud worden. Zijn doel: ‘Ik wil een brug te slaan tussen kunst en wetenschap om bewustwording te creëren over geluid onder water en de verstoring door de mens op de onderwaternatuur.’ Vanaf 24 januari is de soundscape te horen bij de reconstructie van Louis Apols Panorama Nova Zembla.



Art Rocks

Hoe klinkt een kunstwerk? Hoe klinkt een Mesdag? Art Rocks daagt muzikanten in een landelijke competitie uit een nummer te maken dat geïnspireerd is op een kunstwerk. Museum Panorama Mesdag is onderdeel van het programma. In het najaar zullen masterclasses en voorrondes plaatsvinden in het museum. De landelijke finale is in Paradiso, Amsterdam.



Over museum Panorama Mesdag

Museum Panorama Mesdag is een uniek museum met het Panorama van Scheveningen als artistieke hoogtepunt van Hendrik Willem Mesdag. Het is een particulier museum met een vaste collectie van persoonlijke werken van Hendrik Willem Mesdag (1831-1915), zijn vrouw Sientje van Houten (1834-1905) en tijdgenoten, dat daarnaast hedendaagse verbindingen maakt en tentoonstellingen aanbiedt rond tijdgenoten en het fenomeen panorama.