Altera nieuwe eigenaar van Winkelcentrum Mereveldplein

Altera Vastgoed heeft Winkelcentrum Mereveldplein in De Meern gekocht van Hoorne Vastgoed. In het winkelcentrum van 5.100m² zijn zowel landelijke ketens als lokale retailers gevestigd.



Het winkelcentrum biedt ruimte aan 18 winkels, waaronder Albert Heijn, Jumbo en Kruidvat. Mereveldplein is begin jaren ’70 gebouwd en in 2015 door Hoorne Vastgoed uitgebreid en gerevitaliseerd.



Hoorne Vastgoed, een belegger/ontwikkelaar met de focus op retail vastgoed en woningbouw, is permanent op zoek naar nieuwe vestigingen voor Vomar Voordeelmarkt, dat tot en met 2016 een vestiging in Winkelcentrum Mereveldplein heeft gehad. Voor Altera Vastgoed past de aankoop in de strategie om haar belang in food & convenience uit te breiden.



Hoorne Vastgoed is commercieel geadviseerd door landelijk winkelbeleggingsmakelaar Retail Capital en juridisch bijgestaan door Batenburg Notarissen en Van Koppen en Jager Advocaten. Voor Altera Vastgoed trad KroesePaternotte op als commercieel adviseur, Pels Rijcken werd in opdracht van Altera Vastgoed als notaris ingeschakeld. Colliers International verzorgt namens Altera het vastgoedmanagement.