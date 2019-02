Aanmelden: Smart Industry opent Conferentie Nederland Digitaal

Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid komen van 18 tot en met 21 maart 2019 samen in Hilversum voor de eerste Conferentie Nederland Digitaal. De conferentie wordt georganiseerd door Smart Industry, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Smart Industry Jaarevent opent de conferentie op maandag 18 maart.



Het doel van de conferentie is om richting te geven en oplossingen te zoeken voor maatschappelijke en economische uitdagingen in een samenleving en economie die snel digitaliseert. Het thema van de eerste editie van de conferentie is ‘slimme toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI)’.



Op maandag 18 maart om 13.30 trapt Smart Industry voorzitter Ineke Dezentjé Hamming het Smart Industry Jaarevent af met een inhoudelijk openingsstatement over, onder andere, de relatie met Duitsland. Daarna zal staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer ingaan op de vraag waarom het kabinet digitalisering belangrijk vindt voor Nederland in het kader van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS).



Smart Industry



Smart Industry staat voor verregaande digitalisering, het aan elkaar koppelen van producten, machines en mensen én de inzet van nieuwe productietechnologie. Dit biedt veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren en is goed voor de concurrentiepositie van Nederland wereldwijd.



Door het optimaliseren van productie met inzet van ICT en nieuwe productietechnologieën zoals 3D-printen, wordt produceren efficiënter, goedkoper en kwalitatief hoogwaardiger. Slimmere machines, robots en andere onderdelen van het productieproces communiceren onderling en werken zo optimaal samen. Dat optimaliseren gebeurt niet alleen binnen bedrijven maar juist ook door samenwerking tussen verschillende bedrijven in de waardeketen.



Wie actief is in de maakindustrie, moet dus voortdurend kunnen meebewegen met de snelle digitalisering van de sector om concurrerend te blijven. Tijdens het Smart Industry Jaarevent komen ondernemers – van startups tot multinationals – en experts op het gebied van digitalisering van productieprocessen vanuit het hele land bij elkaar om de laatste ontwikkelingen te bespreken, ideeën uit te wisselen en praktische toepassingen toe te lichten.



De pers is welkom bij dit evenement. Aanmelden is noodzakelijk bij Iris van Delden, woordvoerder Smart Industry: iris.van.delden@fme.nl of 06 – 1529 9413