Streamingdienst Magboox wijzigt naam in Cliffer

EINDHOVEN - De Nederlandse streamingdienst voor online lezen Magboox wijzigt per ingang van heden de naam in het eigentijdse Cliffer. De naamsverandering is onderdeel van de groeistrategie van directie en aandeelhouders, onder wie De Mandemakers Groep (DMG), om van Cliffer de ‘Netflix’ van het online lezen te maken.



Tegen betaling van een vast maandelijks bedrag krijgen de aangesloten gebruikers onbeperkte toegang tot boeken, diverse tijdschriften én audioboeken. Inmiddels heeft Cliffer met vrijwel alle grote Nederlandse uitgevers afspraken gemaakt over deelname aan het Cliffer-platform, dat er voortdurend op is gericht de gebruikers via alle mobiele en digitale apparaten een unieke leeservaring te geven.



Cliffer haakt aan bij de snelle toename van het digitaal lezen en de betaalde verspreiding van waardevolle content in Nederland en daarbuiten. Het CLIFFER-platform, ontwikkeld in het hart van Brainport Brabant op de TU/e Campus in Eindhoven, staat op het punt met een aantal grote partijen strategische allianties aan te gaan, gericht op versnelde groei van het aantal gebruikers. Daarnaast start Cliffer in de komende periode een marketingcampagne in Nederland om de naamsbekendheid van het platform te vergroten.



Volgens Ramazan Colkusu, mede-oprichter en directeur van Cliffer, staat het leesplatform op het punt veel nieuwe gebruikers te bereiken, mede dankzij de steun van aandeelhouder DMG. ,,We doen er alles aan om een optimale gebruikerservaring te bieden. Cliffer is als een goede vriend die altijd een mooi verhaal te vertellen heeft. Daarom past de nieuwe naam er heel goed bij.”



Inmiddels werkt ook voormalig content-director van VodafoneZiggo William Linders mee aan de verdere uitbouw van CLIFFER en zal de organisatie in de komende fase verder worden versterkt.



Over CLIFFER



Cliffer is een Nederlands bedrijf gevestigd op de TU/e Campus in Eindhoven, in het hart van de Brainport-regio, en heeft als missie lezers te vinden en te verbinden aan lezen via het gebruikersvriendelijke platform.



Over DMG



De Mandemakers Groep is een van de leidende partijen op het gebied van verkoop van keuken, woon- en badkamerinrichting in Nederland. Het bedrijf werd in 1978 opgericht door Ben Mandemakers. DMG bezit onder meer de winkelformules Mandemakers, Brugman, Woonexpress, Keuken Kampioen, Keuken Concurrent, Keukenloods, Wooning, Nieuwenhuis, Morres Wonen, Sanders Meubelstad, Grando, Tulp, Montel, Küchen Direct, Svea en Piet Klerkx.