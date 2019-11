Nijmegen omarmt Museum Het Valkhof

Museum Het Valkhof kan na jaren van discussie zijn gebouw en organisatie toekomstbestendig maken.



Directeur Hedwig Saam: ‘Na twintig jaar intensief gebruik zijn de technische installaties ver voorbij hun levensduur. Bovendien is het museum dringend toe aan een ingrijpende renovatie om de komende 25 jaar bezoekers op een eigentijdse, gastvrije manier te kunnen ontvangen. Met de 11 miljoen die eergisteravond in de gemeenteraad van Nijmegen zijn gereserveerd mogen en kunnen we grote stappen gaan zetten. We beloven de stad een parel van een museum, dat voorbeeld is voor land en regio. De prettige stad die Nijmegen is, verdient een plek die geestverruimend is en de bezoeker nieuwe perspectieven biedt. Natuurlijk horen daar ook een goede kop koffie bij èn een museumwinkel met een aanbod dat nergens elders in te stad te krijgen is. We verheugen ons op een museum dat de spil is van het vernieuwde, bruisende Valkhofkwartier en dat een link legt met het hart van de stad.’