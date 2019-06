United Wardrobe lanceert outlet

Utrecht, 17 juni 2019



United Wardrobe, een app waar je kleding op kunt verkopen, lanceert vandaag een outlet voor haar gebruikers. De app die 5 jaar geleden werd gemaakt door 3 Wageningse studenten is razend populair onder Nederlandse jongeren, zo kopen en verkopen 2.5 miljoen Nederlanders op het platform. Met een outlet hoopt het platform het succes van haar verkopers te verdubbelen.



De outlet



Kopers op United Wardrobe zijn gek op koopjes en verkopers willen vaak simpelweg hun kast opruimen en andere blij maken met de kleding die ze niet meer dragen. Echter vragen verkopers vaak net iets meer dan kopers willen betalen. Voor een flinke korting op de productprijzen kunnen verkopers hun items in de outlet plaatsen. Zo vind je er Nike sneakers voor maximaal €30 euro en H&M tops voor maximaal €3, een prijs die door United Wardrobe wordt bepaald. United Wardrobe moet concurreren met zogenaamde "fast fashion" spelers die de markt overspoelen met goedkope kleding uit India, Bangladesh of Myanmar. Door haar verkopers te stimuleren voor kleine prijzen hun tweedehands kleding te verkopen wil het platform er voor zorgen dat jongeren de fast fashion ketens links laten liggen.



Duurzaamheid & Missie



De fashion industrie is nog steeds de tweede meest vervuilende industrie. United Wardrobe streeft erna tweedehands kleding de norm te maken. Met een verkoopvolume van meer dan 120.000 items per maand is het platform hard op weg om een echte impact te hebben op de mode industrie. Kleding die niet geproduceerd hoeft te worden is de duurzaamste manier van kleding aanschaffen, als je dit ook nog eens naar een pick-up point laat sturen ben je helemaal goed bezig omdat er geen busje langs je huis hoeft te rijden. Om dit nog toegankelijker te maken heeft het platform een deal met UPS waarmee je voor 3,50 een pakketje van punt naar punt kunt sturen.