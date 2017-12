Bitcoin acceptatie ondanks waardedaling

Eiwitshakes of BCAA poeder kopen en afrekenen met bitcoins? Het kan nu in de vernieuwde webshop van Muscle Concepts. Ondernemers Marvin de Boer en Wesley Kelder hebben veel vertrouwen in de toekomst van de nummer één cryptocurrency en verwachten op termijn een waardestijging ondanks de waardedaling van afgelopen uren. Het voornaamste doel dat zij natuurlijk willen bieden met deze afrekenmogelijkheid is dat zij een zo groot mogelijk publiek willen aanspreken. Wat is het verhaal van deze fitte ondernemers?



Waarom deze stap?



Wesley Kelder geeft het volgende aan: “Wij zien dat steeds meer personen behoefte hebben aan de betalingsmogelijkheid met bitcoins en dit is dan voornamelijk doordat steeds meer huishoudens bitcoins bezitten. Soms worden de digitale munten gebruikt voor een investering, maar ook steeds vaker merken wij dat het als betaalmiddel wordt ingezet. Dit bood natuurlijk kansen en hierdoor zijn wij de eerste shop in sportsupplementen die betalingen met cryptocurrency accepteert.



Ook de toekomst is volgens Wesley veelbelovend. “Ik verwacht dat binnen 10 jaar het papieren geld dat wij kennen als ‘cash’ voor meer dan 60% zal verdwijnen. Dit zal te maken hebben met het gedrag van banken en de Belastingdienst. Zij zullen problemen krijgen met het reguleren van geld en door het uitgeven van eigen cryptocurrencies als ‘Ripple’ kunnen zij grip houden op de decentralisatie van de valuta markt”.



Waarom bitcoins?



Beide heren geloven er dus in dat bitcoin in de toekomst een rol gaat spelen in het dagelijks leven van veel Nederlanders en dan voornamelijk de doelgroep waar zij zich op richten: jongvolwassenen tot 40 jaar. Kelder geeft aan; “Veel jongeren komen al vroeg in contact met de charme van cryptocurrencies en daarbij speelt de bitcoin natuurlijk een leidende rol.



“De Nederlandse markt van cryptocurrencies is de afgelopen jaren enorm hard gegroeid. Uit onderzoek van Kantar TNS (voorheen TNS NIPO) blijkt dat er in Nederland 135.000 huishoudens zijn met cryptocurrencies. Ruim de helft van deze huishoudens heeft tot op heden een positief resultaat gehaald uit de handel in cryptomunten. In de toekomst zullen wij de ontwikkeling van de bitcoin, maar zeker ook andere crypto munten in de gaten houden om onze sportieve klanten zo goed mogelijk te bedienen”.



Op dit moment zit de cryptomarkt in een dal, maar dit schroomt beide heren niet om de bitcoin betalingen stop te zetten: “Op lange termijn gaan cryptocurrencies een grote rol spelen in het dagelijks leven en een daling zo nu en dan is gezond. De afgelopen maanden zaten de diverse crypto munten in de lift en stijgingen gaan gepaard met correcties”.