HONORAIR CONSUL PLANT 100.000 TULPEN IN KIEV



De honorair consul van Oekraïne in Nederland Emiel de Sévrèn Jacquet heeft de eerste van 100.000 tulpenbollen geplant op het Maidan plein in Kiev. “Deze gift staat symbool voor de goede relatie tussen Nederland en Oekraïne. Inmiddels is Nederland de grootste investeerder in Oekraïne en groeit de handel tussen de twee landen gestaag” aldus de Sévrèn Jacquet.



De tulpen worden ook geplant om 30 jaren onafhankelijkheid van Oekraïne in 2021 te vieren. In april 2021 als de tulpen bloeien zal er een tulpenfestival plaatsvinden in Kiev. In bijzijn van onder andere de burgemeester van Kiev Vitali Klitschko zullen diverse politici, bestuurders en ondernemers uit Oekraïne en Nederland ontvangen worden op het Maidan plein. Het Honorair Consulaat in Amsterdam organiseert in april een handelsmissie naar Kiev.



Het aantal van 100.000 heeft ook een symbolische waarde. Tijdens de pro-Europese revolutie in 2014 zijn er meer dan honderd betogers omgekomen. Deze “Heavenly Hundred” zijn nationale helden. “Om deze helden te gedenken planten we 1000 tulpen per persoon. Een gebaar om hem of haar te eren en ons respect te tonen voor deze buitengewoon moedige burgers” aldus de Sévrén Jacquet.