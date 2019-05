30MHz ontvangt investering van €3,5 miljoen

30MHz, het bedrijf achter agrarisch dataplatform ZENSIE, ontvangt een investering van 3,5 miljoen euro. Het bedrag wordt ingezet om het product versneld door te ontwikkelen en het wereldwijde distributienetwerk te versterken. Het bieden van een plek waar alle producten en diensten digitaal toegankelijk zijn voor telers, adviseurs, toeleveranciers, distributeurs en onderzoekers is daarbij het einddoel.



30MHz ontwikkelt ZENSIE in nauwe samenwerking met professionals uit de horti- en agri-sector zoals de WUR, Priva, Delphy en Rijk Zwaan. Het platform brengt gegevens uit allerlei beschikbare databronnen zoals sensoren, klimaatsystemen en handmatige invoer op een overzichtelijke en interactieve manier bij elkaar. Het is vervolgens ook mogelijk om deze data naar andere toepassingen te pushen. Dit maakt ZENSIE geschikt voor zowel high-, mid- als low- tech bedrijven. Meer dan 250 klanten waaronder BASF, Enza Zaden, Royal van Zanten en diverse groenten- en plantenkwekerijen maken gebruik van ZENSIE.



De sector versneld innoveren



Het geld komt vanuit SHIFT Invest en het Rabo Food & Agri Innovatiefonds, die beide sterk met de agrarische sector verbonden zijn. De investeringspartijen zien voor 30MHz een grote rol weggelegd als het gaat om digital agriculture. "We kennen het bedrijf en het team van 30MHz al een paar jaar en zijn onder de indruk van de snelheid en wendbaarheid. We verwachten dat 30MHz de agrarische sector enorm kan helpen, enerzijds om versneld te innoveren en anderzijds om met minder resources een hogere kwaliteit product te kunnen leveren", zegt Guus Verhees, Managing Partner bij SHIFT Invest.



Een uitspraak die naadloos aansluit bij het standpunt van mede-oprichter en CTO Flavia Paganelli. Het is haar overtuiging dat er meer valt te halen uit “de sector die altijd zal blijven bestaan, omdat mensen voedsel nodig hebben”. “Wij maken een duurzaam product dat ook toegankelijk is voor mensen die minder middelen tot hun beschikking hebben, zoals in Afrika en Azië. Via ZENSIE geven we ook een stem aan de low- en mid-tech bedrijven. Het wordt makkelijker om kennis evenredig te delen met de wereld.”



Do it yourself digitalisering



Voor 30MHz betekent de investering dat het bedrijf een serieuze speler wordt binnen de agrarische sector en is het een bevestiging van de visie van CEO Jurg van Vliet. “Deze specifieke industrie vernieuwt zichzelf het snelste via DIY (doe-het-zelf) digitalisering. Het gebruiksgemak van ZENSIE moet de marktstandaard worden. We zijn pas 2,5 jaar actief in deze sector en zijn enorm enthousiast geraakt over het potentieel. Samen met onze klanten en partners bouwen we ons platform verder uit. Dankzij de financiering zijn we nu in staat om ons team en bedrijf internationaal te ontwikkelen."



Duurzame landbouw



“Toegang tot nauwkeurige en realtime data op gewasniveau waarmee je de productie kunt optimaliseren. Dat blijft de uitdaging voor zowel high- als low-tech telers en kwekers”, zegt Richard O'Gorman, directeur van Rabo Food & Agri Innovation Fund. "We zien dat 30MHz voorop loopt met een kosteneffectieve oplossing die gegevensverzameling combineert met gedetailleerde gewasanalyses. We zien 30MHz als een leider in deze sector. Een sterke markttrekker met toonaangevende technologie op zowel hardware als software gebied.”



“We zijn er erg trots op dat we hebben geïnvesteerd in de visie van 30MHz, die in lijn is die van ons: duurzame landbouw stimuleren. We verheugen ons dan ook op de samenwerking tussen ons en het 30MHz-team in een succesvolle toekomst."



Over 30MHz



30MHz biedt via ZENSIE een centrale plek aan waarin alle spelers binnen de agrarische sector volledig inzicht krijgen in wat producten klimaattechnisch doorstaan. Door deze gegevens interactief te analyseren, verbeteren telers, kwekers, adviseurs, distributeurs en onderzoekers continu het productieproces van groenten, planten, zaden en bollen. Of het nou gaat om het optimaliseren van irrigatie en ventilatie, het voorkomen van ziektes en plagen of het verlengen van de houdbaarheid tijdens opslag. 30mhz.com



Over SHIFT Invest



SHIFT Invest is een Nederlands venture capital fonds dat investeert in innovaties in agricultuur, gezonde voeding en groene technologieën. Middels haar investeringen streeft SHIFT ernaar een positieve impact op milieu of gezondheid te realiseren, naast financieel rendement. Samen met de partners in het fonds Wageningen UR, Menzis, TU Delft, Rabobank en WNF, biedt SHIFT ondernemers een breed netwerk en kennis van de sector. SHIFT wordt gemanaged door New Balance Impact Investors, ervaren investment professionals en ondernemers. shiftinvest.com



Over Rabo Food & Agri Innovatie fonds



Het Rabo F&A Innovatiefonds is een risicokapitaal investeringsplatform, onderdeel van Rabo Private Equity, waarmee in bedrijven in de seed- of start-upfase wordt geïnvesteerd. Onze focus ligt op innovatieve bedrijven over de gehele voedsel en agri-keten met een geografische focus op West-Europa en Noord-Amerika. rfaif.nl