Hoorne Vastgoed koopt 33 winkels in Geesterduin Castricum

Een 33-tal winkels in het winkelcentrum Geesterduin in Castricum is door Hoorne Vastgoed gekocht van SPF Beheer BV.



Winkelcentrum Geesterduin is gelegen in het centrum van Castricum. Het verworven deel kent een totaaloppervlakte van circa 5.500 m2, verdeeld over 33 winkels. Het winkelcentrum geldt als een hoogwaardig winkelcentrum met een groot en goed gebrancheerd winkelaanbod. In de 33 winkels is een combinatie van lokale winkeliers en landelijke ketens als Hema, Kruidvat, Intertoys, Blokker en Bakker Bart gevestigd. Daarmee heeft het winkelcentrum een belangrijke regionale functie voor inwoners van Castricum en omliggende dorpen.



Hoorne Vastgoed is reeds eigenaar van het pand waar Vomar Voordeelmarkt is gevestigd. In overleg met de andere eigenaren en aanwezige winkeliers zal Hoorne Vastgoed zich inzetten voor het verhogen van de winkelbeleving. Het winkelcentrum stamt uit de jaren 80 en wordt momenteel gerevitaliseerd. Dit is nodig om het winkelcentrum weer een eigentijdse uitstraling te geven en toekomstbestendig te maken.