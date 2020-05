1 juli voor SVR-campings veel te laat

Intelligente Lockdown stap voor stap losgelaten, maar voor SVR-campings een stap te laat.



Als overkoepelende organisatie van 1200 kleinschalige campings heeft de Stichting Vrije Recreatie met verbijstering en ongeloof kennisgenomen van de persconferentie.



Pas per 1 juli wordt het sanitair op de campings geopend, tenminste als het goed blijft gaan. Nog minimaal twee maanden geen omzet voor de campings.



In de persconferentie wordt duidelijk aangegeven dat er een nog groter beroep op de Nederlandse inwoners wordt gedaan en dat men nog verstandiger en gedisciplineerder moet omgaan met de grotere vrijheid die Nederlanders gaan krijgen. Het kabinet is trots op hoe verstandig iedereen is omgegaan met de maatregelen. Geweldig om als Nederlandse bevolking dit compliment in ontvangst te nemen.



Volgens de SVR zegt het kabinet hierbij echter impliciet, dat die grotere vrijheid niet kan worden toevertrouwd aan de campingeigenaars en alle kampeerders in Nederland. De SVR voelt dat als een dolkstoot in de rug, want “is dit dan een groep die niet te vertrouwen is met de RIVM-regels en daarom niet toegelaten kan worden in het sanitair op een camping?”



Juist op de kleine campings is dit geen enkel probleem, zoals al zo vaak door de SVR betoogd. Met een aantal kleine aanpassingen kan het sanitair open en gebruikt worden. Sanitair in bouwmarkten, tankstations, distributiecentra, de bouw, etc. was deze tijd al gewoon open, terwijl deze beslist niet van dezelfde kwaliteit en kwantiteit is als op een camping. En dat heeft nog geen enkel probleem opgeleverd. Waarom dus nog altijd op campings het sanitair dicht? Niemand die het snapt of het uitlegt, aldus SVR.



SVR: “Campingeigenaren en kampeerders snappen niet, waarom het sanitair gesloten moet blijven, terwijl dat op tal van publieke locaties en binnenkort in de horeca wel open is. We moeten de massaliteit mijden wordt gezegd. Nou, waar mijd je de massa meer dan op een kleine camping, waar je het sanitair zo kunt inrichten en toekennen dat er geen enkel probleem is dat men binnen de 1,5 meter komt? Het is ongelooflijk dat juist ook de kleine campings op deze manier benadeeld en zwaar getroffen worden, terwijl dit helemaal niet nodig is.”



Kamperen heeft ook, voor een heel grote groep Nederlanders, een positieve invloed op de kwaliteit van leven. Dit wordt kamperend Nederland nu ontzegt.



Er wordt de sector nu een zak geld voorgehouden, maar onze sector zit niet op een nog onzekere steunmaatregel te wachten, maar op kampeerders, aldus de SVR.



Met Hemelvaart en Pinksteren voor de deur, hoogtijdagen voor de recreatieve sector, dringt de SVR er met klem op aan, dat alle sanitair per direct mag worden geopend en “heel belangrijk” zegt de SVR “vertel kamperend Nederland dat kamperen met eigen kampeermiddel gewoon mogelijk is en toegestaan!”