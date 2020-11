Enduris plaatst 2000 zonnepanelen op hoogspanningsstations

Netbeheerder Enduris laat totaal 2000 zonnepanelen op haar eigen hoogspanningsstations in Zeeland plaatsen. Samen wekken deze zonnepanelen 550 megawattuur aan duurzame elektriciteit voor eigen gebruik op. Enduris brengt hiermee haar eigen CO2-uitstoot met 80 ton per jaar omlaag.



Na een aanbesteding kwam zonnepaneleninstallateur Rasenberg Kabels en Leidingen B.V. als leverancier naar voren. Zij gaan de panelen op de daken van elf hoogspanningsstations installeren in o.a. Goes, Westdorpe en Middelburg. In het eerste kwartaal van 2021 zijn naar verwachting alle zonnepanelen geïnstalleerd. De panelen worden alleen gelegd op stations waarop voorlopig nog voldoende capaciteit beschikbaar is, zodat Enduris andere lokale initiatieven voor duurzame opwek niet in de weg zit.



Verduurzaming bedrijfsvoering



Koen Verbogt, algemeen directeur Enduris: ,,Iedere dag werken we aan het energienet om het klaar te maken voor de Zeeuwse energietransitie. Daarnaast maken we ook werk van de verduurzaming van ons eigen bedrijf.” Het plaatsen van zonnepanelen op hoogspanningsstations is niet het enige wat Enduris doet om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Het regiokantoor in Goes wordt in 2021 volledig gerenoveerd met duurzame verlichting, zonnepanelen en voorzieningen voor een (groen) wagenpark. Ook rijden inmiddels alle bussen van Enduris op biodiesel.



Over Enduris



Enduris B.V. is de regionale netbeheerder in Zeeland voor elektriciteit en gas. Enduris staat voor veilig, betrouwbaar en kostenefficiënt beheer van de gas- en elektriciteitsnetten in Zeeland. Enduris is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en de ontwikkeling van deze netten. Enduris is onderdeel van Stedin Groep.