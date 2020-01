EMBARGO: Dreamer, Carado en Weinsberg populairste campers 2020

EMBARGO tot 23-1-'20, 14:30: Het Nederlandse publiek kiest campermodellen van Dreamer, Carado en Weinsberg tot NKC Kampeerauto van het jaar 2020. Dat maakte de NKC, Europa's grootste camperclub, op donderdag 23 januari bekend op de kampeerbeurs Caravana in Leeuwarden.



Stemmen voor de camperverkiezing was mogelijk in drie categorieën: buscamper, halfintegraal en integraal. Bij de buscampers wint de Dreamer Living VAN, in de categorie halfintegraalcampers is de Carado T338 de titelhouder en in de categorie integraalcampers gaat de Weinsberg CaraCore 700 MEG er met de prijs vandoor. Een vakjury bestaande uit camperjournalisten maakte de voorselectie voor de verkiezing. Uit het aanbod van nieuwe campers in 2020 selecteerde deze drie exemplaren per categorie. Het publiek kon vervolgens via internet en op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs stemmen. Ruim vijfduizend stemmen werden uitgebracht. Cabaretier en camperaar Klaas van der Eerden reikte de prijs uit in Leeuwarden.



Dreamer buscamper



De winnaar in de categorie buscamper valt op vanwege de grote U-vormige zitruimte achterin, de zogenaamde lounge. Met de dinette voor in de camper erbij heeft de Dreamer Living VAN twee zitruimten, wat vrij uitzonderlijk is, zeker in deze klasse. Boven de dinette is het hefbed geconstrueerd voor twee personen en overal in de wagen zijn slimme constructies geïntegreerd.



Carado halfintegraal



De halfintegraal met de meeste stemmen steelt de show met heel veel extra’s die in de basisprijs zijn inbegrepen. Zodoende krijg je veel camper voor je geld bij aanschaf van de Carado T388. Daarnaast is het interieur van deze camper modern en smaakvol met veel licht, dankzij het panoramaraam boven de cabine.



Weinsberg integraal



De winnende integraalcamper is de eerste integraalcamper van Weinsberg. De fabrikant schudt de markt in dit segment meteen op door een zeer concurrerend prijskaartje op tafel te leggen. De Caracore 700 MEG op Fiat Ducato is voorzien van alle gemakken en biedt de ruimte die je van een integraal van zeven meter mag verwachten.



De winnende campers staan tentoongesteld op de Caravana. Ze zijn daar nog te zien tot en met dinsdag 28 januari 2020, achter de NKC-stand (3100).



Over NKC en Campercontact



De NKC is Europa's grootste camperclub. Als consumentenplatform behartigt de NKC de belangen van Nederlandse camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto. Met het internationale Campercontact.com faciliteert de NKC ruim twee miljoen Europese camperaars in hun zoektocht naar de ideale overnachtingsplaats. Kijk voor meer informatie op www.campercontact.com en op www.nkc.nl.