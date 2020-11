Een algeheel vuurwerkverbod is een zege voor honden en hun baasjes

De Koninklijke Hondenbescherming is verheugd dat het kabinet voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod wil instellen. Aanleiding voor het verbod is het tegengaan van extra druk op ziekenhuizen, zorg- en hulpverleners. “We hopen dat dit de eerste stap is in een vuurwerkverbod voor altijd,” aldus Daphne Groenendijk, directeur van de Koninklijke Hondenbescherming.



Ieder jaar schrikken honderden, zo niet duizenden honden zich (letterlijk) dood van de knallen en flitsen voor, tijdens en na oud-en-nieuw. “Vorig jaar startte de Stichting Gebruikers Assistentiehonden zelfs een campagne waarin ze lieten weten dat zeker vijf van de opgeleide hulphonden zo getraumatiseerd raakten dat ze hun houder niet meer konden begeleiden,” zegt Groenendijk. “In deze honden wordt ongeveer 25.000 euro geïnvesteerd en mensen zijn van deze honden dagelijks afhankelijk. Dat heeft een enorme impact.”



Trauma's voor honden en baasjes



Naast deze enkele zeer ernstige trauma’s, hebben nog eens duizenden honden en hun baasjes extreem veel problemen rondom de jaarwisseling. Veel honden zijn geluidsgevoelig en van nature (zeer) bang voor harde geluiden. Daarnaast wordt uit het hele land vernomen dat vuurwerk steeds vaker buiten de periode van de jaarwisseling aan de orde van de dag is. Dat maakt het leven voor veel honden onvoorspelbaar en voor andere honden zelfs ondraaglijk.



Het thema vuurwerk maakt daarom bij hondenbezitters veel los. Het regent al een aantal maanden klachten over het afsteken van vuurwerk. “Overdag krijg ik mijn hond er niet meer uit vanaf een uur of vier ‘s middags. Hij is nu al doodsbang. Zodra de grote kinderen van school komen is het raak,” vertelt een bezorgde hondenhouder uit Drenthe aan de Koninklijke Hondenbescherming.



Een vrouw uit Enschede: “Als er hier een avond zonder knallen is, sta ik gewoon raar te kijken. En dat het hele jaar door. Op een gewone doordeweekse dag zit mijn hond wel drie keer per avond bibberend in z'n mand.”



In paniek



“Hier in Amsterdam loopt mijn hond alweer een maand ‘s avonds aan een anti-ontsnappingstuig,” reageert een andere hondenbezitter. Een anti-ontsnappingstuig voorkomt dat een hond bij schrik zich in paniek uit de riem werkt en vlucht. “Ze zijn hier al bezig vanaf september maar toen viel het nog wel een beetje mee. Nu worden er bijna elke avond hele partijen met vuurwerk afgestoken die soms 10 minuten aaneen stuk door gaan.”



De stroom reacties van hondenliefhebbers op het aangekondigde vuurwerkverbod voor dit jaar, is massaal. “Ik hoop dat het algehele verbod er komt. Al was het alleen maar voor alle dieren,” aldus een bezorgde hondenliefhebber uit Roermond.



Het probleem van vuurwerk en het effect ervan op dieren is al eeuwen oud. Toch heeft de overheid eerder nooit zo sterk overwogen om het afsteken van knal- en siervuurwerk door particulieren te verbieden. Door dierenbezitters is de afgelopen jaren veel geprobeerd om een manier te vinden om er mee om te gaan.



“Bij hondenscholen zijn diverse trainingen beschikbaar om de hond te laten “wennen” aan vuurwerk, en hoe er mee om te gaan,” licht Groenendijk toe. “Dat helpt bij sommige honden gelukkig aardig, maar veel honden zijn zo overdonderd dat ze levenslang zijn getraumatiseerd. Bovendien kan het ook gebeuren dat na een maandenlange training op een dag weer vlakbij het dier een rotje af gaat. Dan kun je dus weer van voren af aan beginnen. Het enige dat voor deze dieren verlichting biedt, is medicatie. Of zorgen dat je tijdens de weken of dagen rondom de jaarwisseling op een plek bent waar geen vuurwerk wordt afgestoken. Maar dat is niet voor iedereen mogelijk.”