Duizenden mensen lopen mee met Pride Walk bij start Pride Amsterdam

Motto Pride Walk: ‘Marching for those who can not join us’, manifestatie bij Homo-monument



Met een manifestatie bij het homo-monument en een demonstratieve en activistische mars naar het Vondelpark, wordt het negen dagen durende festival Pride Amsterdam morgen officieel geopend. Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Pride Amsterdam wil met haar festival blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van LHBTI’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. De organisatie verwacht bij deze openingsactiviteit enkele duizenden mensen die mee lopen dwars door het centrum van Amsterdam.



De Pride Walk is de ‘tegenhanger’ van de wereldberoemde botenparade die een week later op 4 augustus plaatsvindt. De Pride Walk begint ’s morgens om 11:00 uur bij het Homomonument met een korte manifestatie en sprekers zoals: Frits Huffnagel (voorzitter Pride Amsterdam), Simone Kukenheim (wethouder Gemeente Amsterdam), Tanja Ineke (voorzitter COC), Adriana van Dooijeweerd (voorzitter College voor de Rechten van de Mens), Ana Paula Lima (Trans United), Sabine Nölke (ambassadeur Canada), Kees van Baar (Mensenrechtenambassadeur NL) en Serdar Manavoglu (Ambassadeur Pride Amsterdam).



Het motto van de Pride Walk is ‘Marching for those who cannot join us’. In de kopgroep van de Pride Walk lopen, naast de sprekers bij het homo-monument, onder andere ook directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam, CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom en oud VVD-wethouder Eric van der Burg mee. Verder in de kopgroep ook vertegenwoordigers van het Leger des Heils, in uniform zoals Henny Tinga, ‘Koningin van de Wallen’. Zij heeft tientallen jaren het werk van Majoor Bosshardt in het centrum van Amsterdam voort gezet. En daarnaast Ben Dragstra, manager Buurt en Identiteit en Harry Doef, Directie Leger des Heils Amsterdam. Het Leger des Heils is zich de afgelopen jaren steeds nauwer verbonden gaan voelen met de Pride Walk en loopt dit jaar, na groeiende samenwerking in de afgelopen jaren, voor het eerst officieel mee.



Het thema van Pride dit jaar is ‘Heroes’. In het internationale gedeelte van de Pride Walk worden deze twee thema’s samengebracht door aandacht te vragen voor individuele LHBTI’s in de 73 landen waar homoseksualiteit in het wetboek van strafrecht staat. “Onder de noemer Flags of Shame worden deze vlaggen meegedragen. Verder worden foto’s meegedragen van mensenrechtenactivisten uit die landen die zich inzetten voor verbetering van de positie van LHBTI’s”, zegt ambassadeur en organisator Hans Verhoeven van de Pride Walk. “De dragers hebben een zwart T-shirt aan met daarop het logo van 76crimes.com, de website die de ontwikkeling in die landen op de voet volgt.” Vorig jaar wijzigden Belise, Nauru en de Seychellen hun wetgeving. “Daar is homoseksualiteit niet langer strafbaar. Dit jaar heeft geen enkel land, zijn wetten gewijzigd”, zegt directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam. Dat is behoorlijk spijtig, maar geeft ons nog meer redenen om dit jaar weer mee te lopen en onze stem te laten horen.”



Equal Rights Coalition



De Equal Rights Coallition is een initiatief van de Nederlandse mensenrechten-ambassadeur Kees van Baar. Inmiddels zetten 34 landen zich op VN-niveau in, om de wetgeving in de 73 landen gewijzigd te krijgen. Verhoeven: “Het is dit jaar de laatste keer dat Kees van Baar is betrokken, hij gaat naar een volgende post. Hij heeft zich enorm ingezet en we zullen hem dan ook bedanken voor zijn inzet.”



De Pride Walk is vooral een presentatie van de Nederlandse LHBTI-community. Tientallen organisaties lopen mee en zullen de eisen die zij hebben met spandoeken kracht bij zetten. Er zijn vertegenwoordigers, waaronder ambassadeurs van 18 landen onder meer: Canada, USA, Albanië, Uruguay, Australië, Zweden, Argentinië, Chili, Slovenië, Oostenrijk, Mexico, Israël, Finland en Duitsland. Daarnaast lopen duizenden individuele LHBTI’s mee om te laten zien dat zij trots zijn. Onder hen ook een grote groep jongeren van 14 tot 21 jaar. Deelname wordt samen met 13 jongerenorganisaties gecoördineerd door de Youth Pride commissie van Pride Amsterdam. De stoet loopt van de Westermarkt, via het Rokin, Vijzelstraat, Museumplein naar het Vondelpark. In het Vondelpark vindt vervolgens Pride Park plaats, een manifestatie voor en door de hele LHBTI-community en duurt tot ’s avonds 22:00 uur. Meer op www.pride.amsterdam.