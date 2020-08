Dyme bereikt als eerste Nederlandse PSD2-startup 100.000 gebruikers

18 augustus 2020 - Bespaarapp Dyme telt sinds deze week meer dan 100.000 actieve gebruikers in Nederland: de eerste PSD2-startup van eigen bodem die deze grens passeert. Hiermee lijkt PSD2 een voet aan de grond te hebben gekregen in Nederland, zo’n anderhalf jaar nadat deze Europese richtlijn voor betaaldiensten in ons land van kracht werd. Dyme zet ondertussen de eerste stappen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.



De Dyme app



Binnen de Dyme app koppelen consumenten hun bankrekeningen om automatisch een overzicht van hun inkomsten en uitgaven te krijgen. Vervolgens kunnen gebruikers via Dyme ongewenste abonnementen opzeggen, van provider wisselen, of contracten heronderhandelen.



Snelle opmars sinds invoering PSD2



In november 2019 ontving Dyme als een van de eerste kleine fintechs een PSD2-vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). In juni 2020 verwierf Dyme enige bekendheid als deelnemer van het televisie-programma Dragons’ Den, waar oprichter Joran Iedema een bod van €750.000 van ondernemer Pieter Schoen afsloeg. Sindsdien is Dyme naar ruim 100.000 gebruikers in Nederland gegroeid. Het bedrijf is nu bezig met een uitbreiding naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.



PSD2-wetgeving



Binnen PSD2 moeten banken derde partijen toegang geven tot de betaalrekening van hun klant, mits de klant zelf toestemming geeft. Partijen krijgen alleen toegang als een consument 'uitdrukkelijke toestemming' heeft gegeven. Om in aanmerking te komen voor een PSD2-vergunning moeten bedrijven een zwaar proces doorlopen bij DNB. Dyme werd hierin bijgestaan door adviseurs van Stibbe en EY. DNB stelt onder andere strikte eisen op het gebied van privacy, databeveiliging en communicatie.