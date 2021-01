Wel intensief fysiek patiëntencontact, maar zelf géén voorrang bij Covid19-vaccinatie

Doktersassistenten krijgen als het aan de minister van VWS ligt géén voorrang bij vaccinatie tegen Covid19. Zo blijkt uit het akkoord dat gisteren gesloten is tussen de huisartsen en de minister. De huisarts is wel gevaccineerd en delegeert ook in deze Covid-pandemie diverse taken aan de niet-gevaccineerde doktersassistent. Doktersassistenten lopen dus meer gevaar, want zij hebben dagelijks fysiek contact met patiënten.



Uit het vaccinatieschema in het akkoord valt op te maken dat volgens de minister doktersassistenten van de dagpraktijk niet onder de (Covid-)spoedzorg vallen, terwijl zij in de dagzorg patiënten zien en van dichtbij hulp bieden. ‘Nog steeds onbegrijpelijk’, vindt NVDA-voorzitter Kees Gillis. ‘De patiënten met spoedklachten beperken zich niet tot de spoedzorg op de huisartsenposten. Die komen overdag ook voor. Voor doktersassistenten geldt de snelle opmars van de Britse variant net zo goed. Letterlijk wordt er gezegd dat medewerkers van de huisartsenposten die spoedzorg leveren en dus fysiek patiëntencontact hebben, worden meegenomen in de regeling. Dan moet dat dus ook voor de dagpraktijk gelden.



Onverantwoord



Gillis: ‘Naast de huisartsen onderzoeken ook doktersassistenten fysiek patiënten die met spoed langskomen in de praktijk. Vaak laat een huisarts handelingen, zoals een ECG, eerste opvang van patiënten, bloeddrukmeting of het geven van injecties, over aan de doktersassistent. Het mag niet zo zijn dat de huisarts wel is gevaccineerd en de doktersassistent zonder vaccinatie patiëntencontact heeft. Doktersassistenten lopen daarbij een potentiële kans op besmetting tijdens de uitoefening van hun werk en dienen alsnog met voorrang gevaccineerd te worden. De NVDA vindt het onverantwoord dat zij niet meegenomen zijn. Wij roepen de werkgevers op om hier hun verantwoordelijkheid in te nemen.