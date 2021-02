Lichtvoordathetuitgaat - De kapper moet open

De actie #lichtvoordathetuitgaat heeft gisteravond gezorgd voor een explosie van licht in de Nederlandse winkelstraten. Duizenden kappers uit heel Nederland ontstaken het licht in de salon. Ze postten prachtige foto’s en filmpjes op social media met persoonlijke verhalen en muziek, van moedeloos tot strijdlustig over de diepe gevolgen van de lock down voor hun passie en business. Het leverde een indrukwekkende serie op. Volgens de Nederlandse Cosmetica Vereniging staat er maar één boodschap centraal: de kapper moet open, en wel nu, op 3 maart.



Want:



… open kan omdat knippen, kleuren en stylen, zo blijkt uit de Nederlandse coronastatistieken, geen risico vormt voor besmetting met het coronavirus. De kapperssector heeft én hanteert een goed hygiëneprotocol om dit te voorkomen. Salonbezoek geeft ook geen drukte in de winkelstraat, klanten komen op afspraak. Het werkt, dat blijkt.



… open moet om te voorkomen dat sommige kappers hun werk zwart, via de achterdeur voortzetten. Niet gehinderd door enig maatschappelijk of sociaal toezicht, of door het hygiëneprotocol. Met mogelijk meer infecties tot gevolg.



… open moet omdat de huidige steunmaatregelen niet voldoende zijn om te overleven. Saloneigenaars worden gedwongen hun privégeld te gebruiken en leningen of hypotheken te nemen om te overleven.



… open op de grens om kappers in de kilometerslange grensstreek met België en Duitsland niet met lede ogen te hoeven laten aanzien hoe collega’s hun werk overnemen.



… open omdat kappers, net zoals de andere contactberoepen, dicht bij mensen staan, ze ook het verdriet en de vreugde delen van de klant in de stoel, en daarmee veel meer zijn dan alleen de man of vrouw die voor een knap koppie zorgt. De kapper maakt je knapper en zelfverzekerder. De situatie is schrijnend, de steun onvoldoende en zij willen graag hun geld verdienen en tegelijkertijd er zijn voor hun trouwe klanten.



… open want 91% van de Nederlanders wil er goed en verzorgd uitzien en vindt daarom dat de kapper zo snel mogelijk open moet. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd enquête-onderzoek van de ANKO, en de vele duizenden positieve reacties op onze actie.



In een brief aan demissionair staatssecretaris Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken is de dringende noodzaak van het openen van de kapsalon door de Nederlandse Cosmetica Vereniging opnieuw onder de aandacht gebracht.



Nederlandse Cosmetica Vereniging



Mede namens: Balmain Hair Group, Davines Nederland, Estee Lauder Cosmetics, Florale Haircare, Henkel Beauty Care Professional, Keune Haircosmetics, Kao Salon Division Netherlands, L’Oréal Professionele Producten Divisie, Ministry of Beauty en Wella Netherlands