Daniel Ruff nieuwe CEO Logic4

Per 1 april 2020 is Daniel Ruff in dienst getreden als algemeen directeur bij de Enschedese softwareleverancier Logic4. Hij neemt hiermee het stokje over van oprichter Danny Nijland, die bij het bedrijf betrokken blijft in de Raad van Commissarissen. Als nieuwe CEO geeft Ruff leiding aan 28 medewerkers en zet hij verdere professionalisering van de webshop- en bedrijfssoftware in gang.



De van oorsprong Duits-Deense Ruff deed in zijn loopbaan ervaring op in B2B & B2C marketing, FMCG, e-commerce en software. De afgelopen jaren was hij Product Manager en later Head of Small & Medium Business Division bij AfterPay. In die rol werd zijn interesse voor business software gewekt. “Er speelt continu zoveel in de wereld van e-commerce en software. Ook nu B2B zich steeds meer ontwikkelt online. Juist de relatief kleine spelers zoals Logic4 zijn met heel interessante dingen bezig. Ik wil mij ervoor inzetten om deze unieke oplossing een groter platform te geven.”



Groei verstevigen



Sinds de oprichting in 2003 is Logic4 in handen geweest van ondernemer Danny Nijland. Het bedrijf is dan ook een beetje zijn ‘kindje’. “Maar dat kindje is inmiddels bijna volwassen en daar hoort ook loslaten bij”, aldus Nijland over de reden van zijn terugtreden. Hij vertelt: “Al een aantal jaar geleden zijn we gestart met interne veranderingen die de groei van het bedrijf moeten verstevigen. Eén daarvan is de komst van Nedvest als investeerder vorig jaar. Een tweede belangrijke zet is het aantrekken van een ervaren en gedreven directeur die juist deze groeifase heel interessant vindt. Die persoon hebben we gevonden in Daniel. Ik draag het stokje vol vertrouwen aan hem over.”



Toekomstplannen



Ruff heeft een duidelijk doel voor ogen met Logic4: “Wij willen ons meten met de top van ERP en webshop leveranciers in Nederland. Dat betekent dat we aan twee kanten concurrentie hebben, en tegelijkertijd is er geen één partij die hetzelfde doet als wij. Ons gezamenlijke doel is dus om Logic4 meer bekendheid te geven als leverancier van hét alles-in-één systeem voor groothandels, retailers, e-tailers en alle andere handelsbedrijven die online zakendoen. En, heel belangrijk, daarbij moet de persoonlijke benadering en het kleinschalige gevoel bewaard blijven.”



Over Logic4



Logic4 ontwikkelt en implementeert een unieke alles-in-één oplossing voor webshop en ERP bedrijfssoftware. Met alle modules in één pakket zijn er weinig tot geen koppelingen tussen verschillende systemen meer nodig. Alle data over producten, klanten, orders, voorraad en financiën is op dezelfde plek toegankelijk. Momenteel maken zo’n 150 (middel)grote handelsbedrijven in Nederland en België gebruik van Logic4.



https://www.logic4.nl/