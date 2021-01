Hondenbescherming blij met uitzondering avondklok, maar waarschuwt voor gevaren

‘Je plas ophouden, dat vindt niemand een pretje’



‘We zijn opgelucht dat we onze honden mogen uitlaten tijdens de aangekondigde avondklok, want je plas ophouden, dat vindt niemand een pretje’, zegt Daphne Groenendijk, directeur van de Koninklijke Hondenbescherming.



‘Maar’, zegt Groenendijk, ‘ik hou mijn hart vast’.



Ze doelt op de stroom berichten dat hondeneigenaren hun hond te leen doen, zodat mensen zonder hond ‘s avonds toch nog de straat opkunnen. ‘Het is gelukkig per wet geregeld in Nederland, dat je je hond niet aan de eerste de beste geeft om uit te laten’.



Groenendijk benadrukt dat de hond uit laten een grote verantwoordelijkheid is, en dat dat met zorg en aandacht moet gebeuren.



Tijdens de avondklok-wandeling kun je als onervaren hondenuitlater bepaalde stress- of waarschuwingssignalen missen van de hond, vooral als ze wat jonger of juist ouder zijn, of minder stabiel.



Groenendijk: ‘De gevolgen kunnen echt verschrikkelijk zijn, zoals bijten, hysterisch blaffen of zelfs dat de hond wegrent’, zegt ze.



De Koninklijke Hondenbescherming wacht op de uitkomst van het Kamerdebat over de avondklok. En is de komende periode 24/7 paraat voor honden, hondenbezitters en anderen met vragen of advies om ook tijdens de eventuele avondklok-periode de honden in Nederland te helpen.