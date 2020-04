Ook ‘doorsnee’ woningen regelmatig meer dan een miljoen waard

Delft, 24 april - Door de sterke stijging (7,0%) van de woningprijzen is het aantal miljoenenwoningen in 2019 opnieuw flink toegenomen; Nederland telt nu meer dan 65 duizend miljoenenwoningen. De meerderheid van deze woningen zijn villa’s, zoals die te vinden zijn aan de Konijnlaan in Wassenaar, overigens opnieuw de duurste straat van Nederland. Echter, door de waardestijgingen zijn inmiddels ook ‘doorsnee’ hoeken rijtjeswoningen regelmatig meer dan een miljoen waard. Dit soort woningen is vooral te vinden in Amsterdam en omgeving.



Bij de term ‘miljoenenwoning’ wordt vaak gedacht aan vrijstaande villa’s in dure wijken, bijvoorbeeld in Wassenaar en ’t Gooi. Ook historische (grachten) panden in de binnenstad zijn in veel gevallen meer dan een miljoen waard. Uit het miljoenenwoningenrapport dat Calcasa vorig jaar publiceerde, bleek dat ook elders in het land buurten zijn waar het aantal miljoenenwoningen toeneemt, zoals Overgooi in Almere, Thorbeckeplein in Amersfoort en Rhijngeest in Oegstgeest.



Door de sterke waardestijgingen is er de afgelopen jaren een nieuwe categorie miljoenenwoningen bijgekomen: de ‘doorsnee’ miljoenenwoningen.In tegenstelling tot de hierboven genoemde miljoenenwoningen, zijn dit bijvoorbeeld hoek- en tussenwoningen gebouwd na 1945 met een woonoppervlakte van maximaal 200 m2. Dit soort woningen is vooral te vinden in Amsterdam en omgeving. Een van de meest bekende voorbeelden is de Henriëtte Bosmansstraat in Amsterdam, een straat met rijtjeswoningen van 150-200 m2, gebouwd in de jaren vijftig. 84% van de woningen in deze straat is inmiddels meer dan een miljoen waard.



[Figuur 1]



Wat maakt een woning een miljoenenwoning?



De waarde van een woning wordt vooral bepaald door de woningkenmerken (woonoppervlakte, perceelgrootte, bouwjaar en woningtype) en de locatie.In onderstaande afbeelding wordt het stereotiepe beeld van de miljoenenwoning in grote lijnen bevestigd: de helft van de miljoenenwoningen is een vrijstaande woning, met een groot woonoppervlakte (280 m2).



Van alle Nederlandse koopwoningen is nog geen kwart (22%) vrijstaand, met een gemiddeld woonoppervlakte van 172 m2. Het gemiddelde bouwjaar van de miljoenenwoningen is ouder dan het gemiddelde bouwjaar van alle koopwoningen en ligt rond 1944. Voor alle koopwoningen is het gemiddelde bouwjaar 1960.



[Figuur 2]



Andere veel voorkomende woningtypes onder de miljoenenwoningen zijn de 2-onder-1 kapwoning (13%) en de beneden/bovenwoning (13%). Met een gemiddelde woonoppervlakte van 221 m2, is de ‘miljoenen-tweekapper’ een stuk groter dan de ‘gewone’ tweekapper (135 m2). Dit geldt ook voor de beneden/bovenwoningen die meer dan een miljoen waard zijn. Dit zijn veelal historische (grachten)panden in de (Amsterdamse) binnenstad, met een gemiddelde woonoppervlakte van 157 m2 versus 97 m2 voor de ‘gewone’ beneden/bovenwoning.



Daarnaast valt op dat ook 13% van de tussenwoningen en 6% van de hoekwoningen meer dan een miljoen waard is. Deze hebben gemiddeld een woonoppervlak van 231 m2 en een gemiddeld bouwjaar van 1900 voor tussenwoningen en 1930 voor hoekwoningen.



Wat is een ‘doorsnee’ miljoenenwoning?



In de afgelopen jaren is een nieuwe categorie miljoenenwoningen ontstaan, namelijk de ‘doorsnee’ woningen die op een zeer goede locatie staan. Om deze woningen te selecteren, is gekozen voor de volgende selectie: hoek- en tussenwoningen gebouwd na 1945 met maximaal 200 m2 woonoppervlakte. Deze woningen worden vanaf nu betiteld als ‘doorsnee’ miljoenenwoningen.



In welke buurten liggen de ‘doorsnee’ miljoenenwoningen?



Buurten met veel ‘doorsnee’ miljoenenwoningen zijn te vinden in Amsterdam, Overveen en Heemstede. De Prinses Irenebuurt telt zelfs meer dan 100 ‘doorsnee’ miljoenenwoningen.



[Tabel 1]



In welke straten liggen de ‘doorsnee’ miljoenenwoningen?



De meeste van deze ‘doorsnee’ miljoenenwoningen liggen in Amsterdam. Onderstaande tabel toont de straten in Amsterdam met de hoogste aantallen ‘doorsnee’ miljoenenwoningen. Hierbij valt op dat de woningen zeer gunstig gelegen zijn (in een gewilde buurt of bijvoorbeeld aan het water) of unieke kenmerken hebben.



[Tabel 2]



Buiten Amsterdam liggen de straten met ‘doorsnee’ miljoenenwoningen in o.a. Overveen, Amstelveen en Heemstede.



[Tabel 3]