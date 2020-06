NVM verhuist: nieuw en duurzaam pand

Makelaarsvereniging NVM verhuist: het huidige hoofdkantoor in Nieuwegein wordt verruild voor een nieuw en duurzaam pand in Papendorp, gemeente Utrecht. De contracten met architect en ontwikkelaar Heembouw zijn vanmiddag getekend. Namens NVM tekenden voorzitter Onno Hoes, penningmeester Michel ten Hag en voorzitter vakgroep business Sander Heidinga. Namens Heembouw tekenden Léon Heddes (algemeen directeur) en Durk van Loon (directeur) in aanwezigheid van burgemeester Jan van Zanen.



Het nieuwe pand heeft straks een oppervlakte van ruim 5.200 m² BVO verdeeld over vier verdiepingen voor 135 werkplekken en 140 parkeerplaatsen. Het nieuwe pand biedt ruimte aan medewerkers van het NVM-bureau, de NVM Holding en de Academy voor Vastgoed.



In de schetsen van het nieuwe pand valt direct het open en glazen atrium op. Daaromheen komen diverse ruimten met afwisselende functies: flexplekken, ontmoetingsplekken en plekken waar geconcentreerd kan worden gewerkt of gestudeerd.



Voorzitter Onno Hoes: “Ik ben trots op dit prachtige, nieuwe pand; een nieuw “clubhuis” van onze vereniging: daar waar we elkaar ontmoeten en plek is voor innovatie en verdieping. Met de bouw van dit transparante en duurzame gebouw dragen we letterlijk en figuurlijk ons steentje bij om de bouwsector op stoom te houden”.



Open en duurzaam



De indeling is flexibel van opzet: nieuwe werkconcepten of een wisselende bezetting zijn geen belemmering, ook in relatie met corona en het feit dat medewerkers wellicht vaker thuis willen werken. Op eenvoudige wijze kan de indeling worden aangepast.



Het ontwerp is gericht op een lange levensduur van constructie en materialen. Zo krijgt de gevel keramische tegels die nauwelijks onderhoud nodig hebben, zo’n 75 jaar meegaan en daarna hergebruikt kunnen worden. Op het dak komen zonnepanelen, het gebouw is gasloos en voorzien van een warmtepomp, klimaatplafonds en het kantoor is zeer goed bereikbaar met het OV.



Heembouw heeft in opdracht van de NVM het pand ontworpen en zal het ook realiseren.



De start is bouw is voorzien eind 2020 en de daadwerkelijke verhuizing staat begin 2022 gepland.