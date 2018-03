NU’91 checkt of zorgprofessionals woensdag gaan stemmen

Beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU’91 checkt via www.nu91.nl/stemmeniseenrecht of zorgprofessionals aanstaande woensdag 21 maart gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.



Waarom deze NU Check?



Door te gaan stemmen kunnen zorgprofessionals invloed uitoefenen op wat er in de eigen gemeente en woonplaats gebeurt. Een stem heeft zeker ook invloed op het zorgbeleid, voor velen – en zeker voor zorgprofessionals - een belangrijk thema.



Sinds een aantal jaar is de gemeente verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en de participatiewet. Ook heeft de raad verantwoordelijkheden het gebeid van ouderen- en gehandicaptenzorg. De gemeenteraad regelt het woningaanbod voor ouderen en de hulp die thuis geboden wordt. Door te stemmen kan een zorgprofessional bijvoorbeeld bijdragen aan meer en goedkopere thuiszorg in de eigen gemeente.



Maak gebruik van je stemrecht



NU’91 adviseert zorgprofessionals goed de standpunten van alle partijen te vergelijken en bewust te gaan stemmen!