Sigma StainAway isoleert vlekken voor een fris en strak resultaat

Innovatieve muurverf pakt o.a. water-, roet- en nicotine aanslag aan



Hasselt, 22 oktober 2018 · Sigma StainAway is een vernieuwde isolerende, matte muurverf die hardnekkige vlekken zoals nicotine- en roetaanslag of waterkringen voor altijd laat verdwijnen. Dankzij de Stain Blocking Technology maakt de verf kruislingse polymeerverbindingen aan over de vlek. Met andere woorden: er wordt een dichte, maar ademende visnet-structuur over de vlek aangebracht, waardoor deze permanent geïsoleerd is. In de meeste gevallen is één laag voldoende om zelfs de meest hardnekkige vlekken voor altijd te laten verdwijnen. Lelijke vlekken zie je nooit meer terug, wat overblijft zijn strakke, esthetische muren en plafonds.



Sterker dan vlekken

Martell Demarteau, Marketing Manager Benelux van Sigma Coatings over Sigma StainAway: “Een vers geschilderde witte muur waar oude vlekken na enige tijd weer opdoemen, het is de nachtmerrie van elke professionele schilder en doe-het-zelver. Hoe vaak je ook schildert, wat je ook probeert – dit soort vlekken blijven terugkomen. Met name vocht-, rook- en nicotinevlekken zijn berucht, ze slaan gewoon door de verflaag heen. Met de nieuwe technologie van Sigma StainAway is die frustratie nu verleden tijd. Vlekken worden geïsoleerd en blijven geïsoleerd. De verf staat strak over de gehele muur, ook het gedeelte dat je zo bleef irriteren. De mooie en snelle oplossing voor elk oppervlak dat wel een opfrisser kan gebruiken. Strak en egaal, want Sigma StainAway is sterker dan vlekken. Zo weet je zeker dat oude vlekken niet weer de kop opsteken.”



Innovatief visnet

Een muur of plafond met waterkringen, roetaanslag of nicotinevlekken kan wel een opfrisser gebruiken. Maar dat moet dan wel de juiste zijn. Deze hardnekkige vlekken komen standaard door gewone muurverf heen, zelfs na drie of zes lagen. Sigma StainAway is de enige muurverf met speciaal ontwikkelde Stain Blocking Technology die vlekken permanent isoleert. De verf is toepasbaar op minerale ondergronden als beton, stucwerk, gipsplaten en metselwerk en op bestaande goed hechtende (verf)lagen, structuurpleisters en afwerkingen met glasweefsel of glasvlies.



Verkrijgbaarheid

Sigma StainAway is verkrijgbaar in verpakkingen van 1, 5 en 10 liter bij professionele Sigma verkooppunten en bij verf- en behangspeciaalzaken. Zie voor meer informatie ook https://www.sigma.be/nl-be/professional/stainaway of bekijk de video







Over Sigma Coatings



Sigma Coatings ontwikkelt en produceert verf van hoge kwaliteit, geschikt voor diverse ondergronden en toepassingen. Wat in de 18de eeuw begon in een molen in de Zaanstreek, is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming met een van de modernste verffabrieken in Europa. Het bedrijf zet in op innovatie en duurzaamheid, met een range aan producten van topkwaliteit die de verfwereld veranderen. De technisch adviseurs van Sigma staan dagelijks in contact met schildersbedrijven en opdrachtgevers om te garanderen dat de producten aansluiten bij de eisen van de markt. Zo komt de hoge kwaliteit ook in de praktijk uit de verf. Sigma Coatings is onderdeel van het internationale netwerk van PPG Industries. Zie ook https://www.sigma.be/



PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™

Bij PPG zetten we ons elke dag in om verf, coatings en aanverwante materialen – waar onze klanten al 135 jaar vertrouwen in hebben – te ontwikkelen en te leveren. Met toewijding en creativiteit lossen we de grootste uitdagingen van onze klanten op en werken we nauw met hen samen om de juiste aanpak te vinden. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Pittsburgh, USA, maar wij zijn actief en innoveren in meer dan 70 landen. De gerapporteerde netto omzet bedroeg in 2017 $14.8 miljard. We bedienen klanten in de bouw, consumenten-producten, industriële- en transportmarkt en secundaire markt. Voor meer informatie, bezoek http://www.ppg.com







