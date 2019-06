Banengroei in het MKB houdt ook in 2019 aan met 3,9%.

Wederom laat het Nederlandse MKB een groei zien in werkgelegenheid. In het eerste kwartaal van 2019 is een groei van 3,9% geconstateerd ten opzichte van het voorgaande jaar. Opvallend is ook de grote dynamiek: met 21,1% vervangingsvraag en 3,9% uitbreidingsvraag is een kwart van alle banen veranderd van “eigenaar”.



De banengroei in het Nederlandse MKB blijft aanhouden. Met name de provincies Noord-Brabant, Groningen en Drenthe laten een sterkte groei zien. In de zorgsector (>7%) en vooral ook de kinderopvang (11%) blijft de groei onverminderd hoog en is nog steeds sprake van het compenseren van het eerdere krimpcijfer. Ook bij de Timmerindustrie is een substantiële groei van 10,2% waargenomen.



De dynamiek in het MKB lijkt op een hoogtepunt te zijn. Met zoveel baanwisselingen zijn werkgevers genoodzaakt steeds weer nieuwe vacatures open te stellen. De groei in banen ligt nu ruim hoger dan de door CBS gesignaleerde groei van het BBP, die tot en met het eerste kwartaal op 1,7% stond.



Niet iedereen profiteert



Sectoren die niet mee profiteren zijn er helaas ook; in het kappersbedrijf, de grafische sector en ook de mode- en textielindustrie en de schoonmaaksector is voor het eerst een krimp te constateren. Die krimp was al langer te zien in de Retail Non Food.



De Van Spaendonck MKB Banenmonitor blijft zich steeds verder doorontwikkelen in (de analyse van) sectorale data, gegevens over werkenden naar leeftijd en functies en ook specifieke data over salarisontwikkelingen.