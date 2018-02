Topdrummer rekent op de Wallen af met drugsverleden dankzij experiment

Topdrummer rekent op Amsterdamse Wallen af met drugsverleden door indringend experiment.



“He drums like his life depends on it, because it does.” (Mike Garson – Pianist David Bowie)



Amsterdam, 7 februari 2018 - De grootste angst van voormalig verslaafde en topdrummer Richard Lems - dat mensen weten hoe duister zijn leven ooit was – zal veranderen in zijn nieuwe kracht. In de korte documentaire ‘Rebirth in The Amsterdam Redlight District’ voor het eerst zien hoe heftig Richard’s leven als verslaafde was en hoe hij zich aan de schaamte daarover probeert te ontworstelen. De documentaire is vanaf vandaag 7 februari te zien op youtube.com/RebirthRichard



In een koude nacht op de Amsterdamse Wallen maakt Richard in een zogenaamd ‘rebirth experiment’ mee wat hij tijdens zijn 20 jaar durende verslaving meemaakte. Hij ondergaat opnieuw heftige, angstige en verdrietige momenten. Zo beleeft hij op verschillende plaatsen op de Amsterdamse wallen opnieuw hoe hij wordt neergestoken, gebruikt, stoned zijn eindexamen doet en wordt opgesloten in een politiecel. Richard vertelt over deze ervaringen, maar herbeleeft de momenten vooral drummend. En dat laatste maakt het een intense en unieke ervaring. Verslavingsarts Gerard Alderliefste: “Om zijn schaamte en schuldgevoel te overwinnen, moet hij dieper gaan dan ooit en de knop omzetten. Muziek kan die emoties naar de oppervlakte brengen. Alleen zo komt hij erachter dat het niet aan hem lag, maar aan de drugs”



In de jaren tachtig was Amsterdam het centrum van de harddrugs. De drugs was overal en liet z’n sporen na. In het jaar dat jazz legende Chet Baker om het leven kwam in Amsterdam studeerde een jonge drummer, Richard Lems cum laude af aan het conservatorium. Hij was zo getalenteerd dat hij, net afgestudeerd, mocht spelen op het North Sea Jazz en het Montreux Jazz Festival. Toen hij ook nog een prijs won als aanstormend talent wilden alle grootheden met Richard spelen. Richard kon deze druk niet aan en vluchtte in de drugs. Het duurde niet lang of hij ontwikkelde een serieuze drugsverslaving. Binnen enkele maanden kwam er een einde aan z’n carrière en begon een jarenlange ellendige periode. Inmiddels is Richard al meer dan negen jaar clean. Maar ook al is hij fysiek van de drugs af, hij worstelt nog steeds met zijn verleden. Hij schaamt zich er voor en verbergt het. Hierdoor durft hij ook niet vol voor zijn drumschool te gaan.



En hij is niet de enige. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat veel ex-verslaafden zich schamen omdat ze het zo ver hebben laten komen. Door het stigma "eens verslaafd, altijd verslaafd" zullen ze er niet snel over praten terwijl dat juist zo belangrijk is. Mike Garson, jarenlang de pianist van David Bowie, denkt dan ook dat het niet alleen voor Richard een interessant experiment is: “Richard is just one of the millions of tortured souls living on this planet. Seeing his rebirth might pull a few of them out of the madness”.



De korte documentaire is het regiedebuut van cameraman Olaf Schuur (bekend van o.a. Ik Vertrek, Mosselmannen en De Baartmannetjes) naar een idee van reclamemakers Demy Sapthu, Tim Boom en Mark Woerde. Met medewerking van onder meer verslavingsarts (en muzikant) Gerard Alderliefste, Mike Garson, muziektherapeute Meagan Hughes en geluidsexpert Geert van Gaalen. Iedereen die heeft meegewerkt aan het project heeft dat belangeloos gedaan, uit liefde voor het project en Richard.



De documentaire beleeft in mei haar internationale TV première op Stingray DJAZZ. Op 6 februari ging de documentaire in première in de Amsterdamse bioscoop de Uitkijk. Vanaf vandaag, 7 februari, is de korte documentaire voor iedereen te zien op youtube.com/RebirthRichard



Film team:



Directed by: Olaf Schuur



Producers: Marga Bierema en Maarten von Schmidt



Production managers: Sio van Bochove en Thamara van Trappe



DOP: Olaf Schuur



Camera team: Casper Brink en Tijn Sikken



Sound: Manuel Reichert



Edit: Erik Verhulst en Olaf Schuur



Idee: Demy Sapthu, Tim Christiaan Boom en Mark Woerde (Havas Lemz)



Sound design: Hessel Herder, Guus Halenbeek en Geert van Gaalen (Studio de Keuken / Dangerous Music)



Composer additional music: Geert van Gaalen



Grading: Qianwei Tong (Captcha!)