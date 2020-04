Minister De Jonge herdenkt op 4 mei op Nationaal Ereveld Loenen

Op maandag 4 mei 2020 legt minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS een krans op Nationaal Ereveld Loenen. Hiermee herdenkt hij 75 jaar na de bevrijding alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Mannen, vrouwen en kinderen waarvan er bijna 4000 hun laatste rustplaats gevonden hebben op het ereveld.



Minister de Jonge gaat tijdens de herdenking vanaf een verstild ereveld live in op het belang van herdenken zeker in deze tijden van crisis. Vicepremier en minister De Jonge: “We leven al 75 jaar in vrijheid, dat is iets om te koesteren en om te vieren. Door de maatregelen tegen het coronavirus moet dat helaas in een aangepaste vorm. We herdenken de bevrijding dit jaar zoveel als mogelijk thuis. Deze 4 mei zal het buiten op straat stiller zijn dan ooit. Laten we in die stilte denken aan al die mensen die de hoogste prijs hebben betaald voor onze vrijheid. Dat is niet vanzelfsprekend.”



De herdenking op Nationaal Ereveld Loenen bestaat uit vooraf opgenomen verhalen verteld door nabestaanden en jongeren, muziek en live beelden van de speech van de minister, de kranslegging, taptoe en minuut stilte. De herdenking wordt tussen 13.30 uur en 14.30 uur uitgezonden door Omroep Gelderland.



In verband met de herdenking is Nationaal Ereveld Loenen op 4 mei gesloten voor bezoekers.



Over Nationaal Ereveld Loenen Nationaal Ereveld Loenen is de laatste rustplaats van bijna 4.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers: militairen en burgers. Zij verloren hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië of tijdens vredesmissies. Nationaal Ereveld Loenen wordt beheerd door de Oorlogsgravenstichting.