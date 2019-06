Onno Hoes nieuwe voorzitter NVM

Onno Hoes is per 1 augustus 2019 de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs NVM. Hoes volgt Ger Jaarsma op, die van april 2016 tot eind juli 2019 voorzitter is.



Met Onno Hoes als de nieuwe voorzitter, krijgt de NVM een ervaren voorzitter met een relevant netwerk en kennis van en ervaring met belangenbehartiging.



Na een start als ondernemer, heeft Onno Hoes gekozen voor de politiek. In zijn carrière als Gedeputeerde en Burgemeester, heeft hij altijd geacteerd op het snijvlak tussen het bedrijfsleven en de overheid. Hoes is een verbinder, die de vereniging NVM naar de volgende fase kan brengen en als boegbeeld de NVM als partner kan positioneren tussen andere partijen op het gebied van vastgoed, duurzaamheid en fiscaliteit.



Onno Hoes ziet veel kansen voor de makelaars en taxateurs van ons land. “Alle maatschappelijke thema’s houden direct verband met de vastgoedsector. Of het nu gaat om commercieel of agrarisch vastgoed, of over de woningmarkt. NVM-leden kennen de lokale en regionale markt en kunnen hun klanten optimaal bedienen. De data en kennis die de NVM heeft van de vastgoedsector is van enorme waarde voor de leden én voor de stakeholders.”



Eerder heeft de NVM-ledenraad gekozen om de vakgroepen wonen, business en agrarisch sterker te positioneren. Hoes: "Ik zie het als mijn taak om samen met de besturen van de vakgroepen èn van de NVM afdelingen de NVM nog beter landelijk, provinciaal en lokaal te positioneren als dé gesprekspartner voor overheden als het gaat over de vastgoedsector.”



NVM

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar verenigingsbureau in Nieuwegein. De NVM is actief in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. Bij de NVM zijn ruim 4200 makelaars en taxateurs aangesloten.