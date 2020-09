Winactie brengt duurzame scooterrecycling onder de aandacht

Jaarlijks worden ongeveer 25.000 van de meer dan 1.2 miljoen scooters die in Nederland rijden afgedankt. Scooter Recycling Nederland (SRN) is opgericht om duurzame recycling voor deze scooters mogelijk te maken. De stichting ondersteunt het Nederlandse recyclingsysteem voor brom- en snorfietsen. Hiervoor zijn een groot aantal tweewielerbedrijven aangesloten als inleverpunt voor afgedankte scooters. Om scooterrecycling breder onder de aandacht te brengen is de voorlichtingscampagne www.recyclejescooter.nl van start gegaan. Wie een nieuwe scooter koopt van een deelnemende importeur bij een van de bij SRN aangesloten tweewielerbedrijven maakt kans op € 430. Dankzij deze winactie ontvangen consumenten al bij de aanschaf van een nieuwe scooter informatie over duurzame recycling aan het einde van de rit.



Een scooter gaat gemiddeld 11 jaar mee. Bij aanschaf van een nieuwe scooter lijkt het nog ver weg, maar aan het einde van de levensloop wordt de afgedankte scooter duurzaam gerecycled. Inleveren kan eenvoudig bij een van de 190 inleverpunten die bij SRN zijn aangesloten. Op die manier voorkomen we samen dat milieugevaarlijke stoffen in de leefomgeving terechtkomen.



Over SRN



Scooter Recycling Nederland (SRN) is het Nederlandse recyclingsysteem voor scooters, brom- en snorfietsen tot 50cc. SRN is een initiatief van de RAI Vereniging en BOVAG om op een maatschappelijk verantwoorde manier afgedankte scooters, brom- of snorfietsen te recyclen, nieuwe grondstoffen beschikbaar te maken en milieugevaarlijke stoffen op de juiste wijze af te voeren.



Meer informatie



Kijk voor meer informatie over de voorlichtingscampagne op www.recyclejescooter.nl. De winactie loopt tot medio oktober en iedereen die een nieuwe scooter koopt van een deelnemende importeur bij een bij SRN aangesloten dealer, maakt gedurende de hele actieperiode kans op €430,- cashback.