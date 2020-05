YoungCapital experimenteert met wandelend solliciteren op 1,5 meter

Sollicitatiegesprek in de buitenlucht haalt jongeren uit huisisolatie



Bij de Amsterdamse vestiging van recruitmentspecialist YoungCapital kunnen sollicitanten sinds deze week wandelend solliciteren. “We hebben inmiddels al 20 gesprekken wandelend gevoerd”, zegt Fleur Sigger, vestigingsmanager Amsterdam Westerpark. “Je merkt dat de jonge sollicitanten het heel fijn vinden om even het huis uit te kunnen. Naast de lichaamsbeweging en het feit dat we 1,5 meter afstand kunnen houden, vinden ze dit ook een hele ontspannen manier van kennismaken.” YoungCapital voert sinds de coronacrisis alle sollicitatiegesprekken digitaal en gaat kijken of wandelend solliciteren ook een succesvol alternatief kan vormen voor andere vestigingen.



Digitale sollicitatiegesprekken zijn een goede manier om ondanks de huidige situatie toch een zo volledig mogelijk beeld van een sollicitant te krijgen. Maar als recruiter krijg je via beeld bepaalde non-verbale communicatie niet mee. “Nu de maatregelen wat versoepeld zijn, is het wandelend solliciteren zowel voor ons als de sollicitanten een mooie oplossing”, geeft recruiter Elsemiek Nauta aan. “We bieden de wandeling aan als alternatief voor een videocall en zorgen ervoor dat de sollicitanten niet ver hoeven te reizen. Dus stel dat een recruiter en sollicitant dicht bij elkaar blijken te wonen, dan kan het gesprek ook plaatsvinden in een park in de buurt. Voordat we afspreken, checken we altijd hoe sollicitanten naar het gesprek willen komen en of ze geen gezondheidsklachten hebben. Zo kunnen we garanderen dat het gesprek corona-proof is”, vult Fleur aan.



Een goede wandeling doet wonderen



Naast dat wandelen ook voordelen voor het sollicitatiegesprek biedt, zoals het ontspannen praten over werkwensen en de standaard sollicitatievragen, zitten er ook psychische voordelen aan. Zoals bekend heeft wandelen een positief effect op hoe iemand in z’n vel zit. Zo helpt het tegen stressgevoelens, leidt het af van negatieve gedachten, word je er creatiever van en zorgt het ervoor dat je meer zelfvertrouwen krijgt. “Veel jongeren bevinden zich door corona in een benarde situatie”, weet Fleur. “Veel zijn hun baan kwijtgeraakt, zitten eenzaam thuis, missen hun vrienden, en realiseren zich ook dat hun positie op de arbeidsmarkt is verslechterd. Een goede wandeling, oprechte interesse en een goed gesprek doen dan wonderen. Op deze manier hopen wij jongeren, naast het helpen aan een baan, ook nog wat positiviteit en ondersteuning te kunnen bieden in deze absurde periode.”



Over YoungCapital



Recruitmentspecialist YoungCapital brengt jongeren en werkgevers samen via een (bij)baan, traineeship of opleiding, zodat zij elkaar kunnen helpen groeien. Ze kunnen veel van elkaar leren: werkgevers hebben de ervaring en vakkennis, jongeren stellen de verfrissende vragen. Zij zitten nog niet vastgeroest in patronen en zijn daarmee onmisbaar voor vernieuwing. Met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar zijn de 1.300 medewerkers van YoungCapital zelf het levende bewijs van de impact die jongeren kunnen maken.