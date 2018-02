Monument kopen biedt mooi alternatief op steeds krappere woningmarkt

Voor wie iets moois wil, de tijd heeft en zich wil verdiepen, biedt een monumentaal pand een geschikt alternatief op de huidige krappe koopwoningmarkt. Dit stellen het Restauratiefonds en de NVM bij de bekendmaking van de cijfers 2017 van de monumentenmarkt.



Een (rijks)monument is prijzig, maar dan heb je ook wat volgens de NVM en het Restauratiefonds. De gemiddelde vierkante-meterprijs van de door NVM-makelaars verkochte monumenten is in 2017 9,5% hoger dan in 2016. Voor de totale bestaande koopwoningmarkt was de prijsstijging 7,8%. Voor een monument werd in 2017 gemiddeld een bedrag van 481.000 euro neergeteld. Voor de totale markt gaat het om 260.000 euro. De hogere prijzen geven ook meteen de bijzondere meerwaarde aan van een monument. “Je wordt namelijk ‘rentmeester’ van een uniek stukje Nederlands erfgoed”, stelt Sjoerd Slagter van het Restauratiefonds.”







Aanbod & keuze



Begin februari worden er via funda 2.452 monumenten en monumentale panden aangeboden. De NVM krapte-indicator, die een benadering aangeeft voor het aantal keuzemogelijkheden dat een potentiële koper op de woningmarkt heeft, komt eind 2017 uit op 6,8 (reguliere landelijke koopwoningmarkt 4,3).



Weloverwogen kiezen



De markt voor monumenten is dan ook een stuk evenwichtiger dan de huidige koopwoningmarkt, menen beide organisaties. Het aanbod van en de keuze uit beschikbare monumenten is groter en kopers hebben daardoor meer tijd om een verantwoorde aankoop te doen. Waar de gemiddelde verkooptijd op de totale koopwoningmarkt in 2017 daalde tot 58 dagen, bleef deze voor monumenten vergelijkbaar met een jaar eerder op 153 dagen. “Een monument hoef je dus niet te kopen met een bod op dezelfde dag, zonder voorbehoud van keuring en financiering. Daar mag je goed over nadenken”, zegt Slagter.



Om een weloverwogen keuze voor een monument te maken, is volgens Roeland Kimman van de NVM het in de arm nemen van een aankoopmakelaar essentieel. Zeker ook omdat monumenten in het algemeen in de wat hogere prijsklassen zitten. De NVM heeft gespecialiseerde monumentenmakelaars in haar gelederen. “Zij zorgen ervoor dat nieuwe eigenaren goed voorbereid aan een monument beginnen”, aldus Kimman. “Zij kunnen kopers alles uitleggen over wat er kan en mag met een monument, over fiscale aftrek van kosten, subsidie en duurzaamheidsmogelijkheden.”



Het Restauratiefonds investeert in aanvulling daarop in kennisdeling en laagrentende (restauratie)financieringen. Het is dus meer dan de moeite waard om een monument te overwegen in de zoektocht naar een nieuwe woning. Speciaal voor potentiële kopers van een monument heeft de NVM samen met het Restauratiefonds een webpagina ontwikkeld waarin de belangrijkste onderwerpen aan de orde komen die kopers verder op weg kunnen helpen: www.nvm.nl/hulpbij/kopen/monument.