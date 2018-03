Prinses Irene eregast op 62ste Boomfeestdag

Woensdag 14 maart is Prinses Irene voor de eerste keer in de Boomfeestdag-geschiedenis aanwezig bij de nationale viering van de Boomfeestdag. Dit traditionele evenement wordt dit jaar voor de 62ste keer gevierd en wel in gemeente Oldambt, provincie Groningen. De prinses gaat samen met 400 kinderen uit Oldambt in debat over het belang van bossen én het belang van een Kinderminister voor natuur en milieu. Boomfeestdagvoorzitter Albert Verlinde leidt het GroenDebat. De prinses plant vervolgens samen met 400 kinderen meer dan 1000 bomen in dorpsbos De Hoogte van Staatsbosbeheer en plant de laatste boom van de Bomencirkel in het unieke nieuwe woon-en recreatiegebied van de gemeente, Blauwestad. Haar zus Prinses Beatrix plant op dat moment in Utrecht ook een boom.



Prinses Irene zet zich al jaren in voor het belang van bomen in de natuur en vooral dat kinderen de waarde van bomen voor ‘moeder Aarde’ inzien. Daarom is ze ook bereid om in De Hoogte het startsein te geven voor het planten van 1000 bomen. Deze worden geplant als start van de landelijke Essenvervang-campagne van Staatsbosbeheer. In ons land zijn zo’n 80% van de essen aangetast door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waaraan veel essen dood gaan.Vanuit veiligheidsoverwegingen worden aangetaste essen langs wegen en paden verwijderd. Op veel plekken waar essen zijn verwijderd worden nieuwe bomen geplant. Dat gebeurt niet alleen vandaag maar de komende jaren.



De impact van de essentaksterfte op de dorpsbossen in Groningen is groot. Na Flevoland is Groningen de zwaarst getroffen provincie. .



In Blauwestad plant de prinses niet alleen: zij wordt geholpen door kinderen, gedeputeerde Staghouwer (verantwoordelijk voor Blauwestad), burgemeester Pieter Smit en de algemeen directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen.



In deze Bomencirkel wordt ook een boom wordt geplant als eerbetoon aan de vorig jaar overleden ere-ambassadeur van de Boomfeestdag Sandra Reemer en oud-voorzitter Gerrit Braks. Deze boom wordt geplant door Albert Verlinde, Vajèn (On Your Feet), (Groninger)Jacques d’Ancona en de Voice of Holland-deelnemers Kira Dekker (uit Oldambt) en Demi van Wijngaarden.