Nieuw: beltoon voor slechthorenden



Niet horen van telefoon groot irritatiepunt voor omgeving



Huizen, 2 juli 2018 - Het missen van een oproep, simpelweg omdat je je telefoon niet hebt gehoord, is voor slechthorenden dagelijkse kost. De oplossing wordt vaak gezocht in het zo hard mogelijk zetten van de beltoon, tot grote ergernis van de omgeving. Niet nodig. Wanneer iemand met ouderdomsgehoorverlies een oproep mist, komt dat in de meeste gevallen doordat bepaalde tonen voor hen slecht of niet hoorbaar zijn. Met de juiste combinatie van hoge of juist lage tonen en golflengten is dit probleem eenvoudig te verhelpen. Specsavers ontwikkelde daarom samen met geluidsstudio Soundcircus een beltoon voor mensen met ouderdomsgehoorverlies. Op Nederlandse Veteranendag, afgelopen zaterdag in Den Haag, werd de beltoon geïntroduceerd.



Op latere leeftijd krijgen veel mensen te maken met gehoorverlies. Eén op de drie 55-plussers heeft hier last van. Demelza Rapmund, audicien bij Specsavers: “Een bekend verschijnsel van ouderdomsgehoorverlies is dat mensen de hoge tonen niet meer horen; tonen die veelvuldig gebruikt worden in beltonen. Dit kan vervelende situaties opleveren, vooral wanneer een belangrijk telefoontje gemist wordt, zoals in een noodsituatie. Of een telefoon die maar blijft overgaan, tot ergernis van de omgeving. Veelal zetten mensen het volume van hun beltoon daarom op maximaal. Zij weten vaak niet dat het aan de hoogte van de tonen ligt die zij minder goed horen en dat het aanpassen van de beltoon ook een oplossing kan zijn. Met deze geoptimaliseerde beltoon willen we mensen hiervan bewust maken en daarbij hun omgeving een plezier doen!”



De ideale beltoon



Michiel Wesselink, audiotechnicus bij Soundcircus: “Samen met een audicien van Specsavers zijn we aan de slag gegaan om een ideale beltoon voor slechthorenden te ontwikkelen, met steeds in het achterhoofd: welke tonen zijn voor mensen met ouderdomsgehoorverlies het best hoorbaar en welke minder? Daarbij hebben we gekeken naar een helder geluid dat goed te onderscheiden is van omgevingsgeluiden, wat resulteert in een functioneel maar niet-storend geluid. We zijn daarom gaan zitten op korte signaaltonen met een variatie in ritme, melodie, frequentie en volume. Bepaalde frequenties stuwen we naar boven en we hebben tevens gezocht naar een hybride vorm tussen signaal- en muziekgeluid.”



De beltoon is ontwikkeld voor mensen met een gehoorverlies vanaf 35 dB. Demelza Rapmund, audicien bij Specsavers: “Dit is de grens waarop het gehoor al wel is verslechterd, maar men vaak nog niet overgaat tot het gebruik van een hoortoestel. Om te laten horen hoe een ‘normale’ beltoon klinkt voor mensen met gehoorverlies, hebben we tevens een simulatiebeltoon* ontwikkeld. Je hoort hierbij duidelijk dat de hoge tonen als eerst wegvallen. We hopen dat dit zorgt voor een stukje begrip van de omgeving.”



Veteranendag 2018



Tijdens de jaarlijkse Veteranendag op 30 juni jl. is de beltoon geïntroduceerd. Bezoekers konden de beltoon ter plekke gratis door Specsavers laten installeren op hun smartphone. Specsavers is als partner voor het tiende jaar verbonden aan de Nederlandse Veteranendag.



De beltoon wordt aangeboden door Specsavers en is te downloaden via de website:



www.specsavers.nl/beltoon.



*Het simulatiegeluid van hoe een beltoon klinkt voor mensen met een gehoorverlies van 35 dB, is bijgevoegd in de bijlage.



Over Specsavers



Specsavers is een snelgroeiende retailketen die 139 oog- en hoorzorgwinkels in Nederland exploiteert. De winkels worden gerund op joint-venture basis onder leiding van lokale winkelpartners. Het van oorsprong Britse familiebedrijf is sinds 1997 in Nederland actief en heeft als missie om kwalitatief hoogwaardige én betaalbare oog- en hoorzorg voor iedereen toegankelijk te maken. Specsavers Nederland boekte in 2016/2017 een omzet van ruim €135 miljoen.



Specsavers wil de komende jaren een steeds prominentere rol spelen in de markt van eerstelijns oog-en hoorzorg en haar positie verder versterken. Alle opticiens die werkzaam zijn bij Specsavers hebben een externe optiekopleiding afgerond. Tevens zijn al onze audiciens StAr (Stichting Audicien register) geregistreerd, waarmee kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsinrichting is gewaarborgd.



Een niet aflatende focus op innovatie maakt dat Specsavers staat voor kwalitatief hoogwaardige producten en service op het snijvlak van medische zorg, mode en technologie. Via Stichting Specsavers Steunt toont de organisatie haar betrokkenheid bij de samenleving, voornamelijk door het ondersteunen van lokale goede doelen.