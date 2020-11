'Faillisementsgolf komt eraan, maar onze economische veerkracht is groot'

Dit is een expertquote van Joris Knoben van Radboud Universiteit, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: MEDIAWATCH: 'Faillissementsgolf in voorjaar' | ANP



De steunmaatregelen voor het bedrijfsleven zijn enorm effectief. Ondanks alle coronamaatregelen zijn banen grotendeels behouden gebleven en is het aantal faillissementen extreem laag. Deze cijfers verhullen echter een deel van de economische pijn die nog gaat komen. Met name in sectoren waar verloren omzet niet makkelijk goed gemaakt kan worden gaan er nog veel faillissementen volgen als de coronasteun wegvalt.



Zijn de steunmaatregelen dan te genereus? Houden we geen zombie-bedrijven overeind? Ja, die zitten er zeker tussen. Als je echter kijkt naar de mate waarin de economie in het 3e kwartaal opveerde lijkt het meer dan de moeite waard om bedrijven, en banen, in stand te houden. Zo kunnen we de draad weer snel oppakken als de coronamaatregelen afgeschaald kunnen worden. Een paar zombie-bedrijven zijn een kleine prijs om te betalen voor deze veerkracht.



Joris Knoben is Hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit.