Bordspellen spelen is de populairste activiteit voor gezinnen tijdens deze ‘coronakerst’

Volgens onderzoek maken veel families ook plannen om te wandelen, kerstfilms te kijken of samen creatief aan de slag te gaan.



De vraag ‘Wat te doen met kerst?’ duikt zoals gewoonlijk rond deze tijd weer overal op, maar in 2020 luidt het antwoord anders dan voorgaande jaren. Met de huidige situatie in het achterhoofd vieren we de feestdagen in kleinere kring. Het eigen gezin staat deze kerst centraler dan ooit. Hoe brengen we de tijd dan met elkaar door? Uit Nederlands marktonderzoek onder 1.055 ouders met kinderen tussen de 3 en 16 jaar blijkt dat bordspellen tijdens deze kerst bij bijna 70 procent van de gezinnen op tafel zullen verschijnen. Dit is 15 procentpunt meer dan vorig jaar (55 procent) en valt op omdat met het gezin kerstfilms kijken, jaarlijks een populaire activiteit, onveranderd blijft (53 procent) ten opzichte van 2019. 60 procent zegt daarnaast te gaan wandelen in de frisse buitenlucht, ook aanzienlijk meer dan vorig jaar (48 procent), en 39 procent gaat creatief met de kinderen aan de slag.



Schermvrij spelen



Het onderzoek wijst uit dat ruim een derde van de ouders meer (bord)spellen verwacht te spelen tijdens de kerstvakantie dan voorgaande jaren in verband met de situatie. Sinds de start van de coronacrisis zet zelfs de helft van de ondervraagde gezinnen één tot vier keer per maand een bordspel op tafel. Voor maar liefst 67 procent van de ouders is een bordspel spelen een makkelijke manier om quality time met het gezin tijdens de pandemie een extra impuls te geven. Daarnaast vinden zij het fijn om te kunnen ‘gamen’ met hun kinderen zonder continu naar het scherm van de tv, spelcomputer of telefoon te hoeven staren. Zes op de tien ouders vindt schermvrij kunnen spelen een groot voordeel van het bordspel.



Katrien van Basten Batenburg is Marketing Manager Benelux van speelgoedfabrikant Hasbro, de grootste bordspellen producent wereldwijd: “Samen als gezin aan tafel zitten en lachen om een spelletje zorgt ervoor dat het kind zich weer even focust op de belangrijkste mensen in zijn of haar directe omgeving. Zo’n gezellige middag of avond versterkt de familieband, die voor kinderen een belangrijke rol speelt bij hun mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Dat is precies de reden waarom schermvrij spelen een belangrijke pijler is binnen Hasbro.”



Explosieve groei verkoop bordspellen



Hasbro zag de verkoop van zijn bekende bordspellen zoals Monopoly en Cluedo de laatste maanden sterk stijgen. Van Basten Batenburg: “Het onderzoek onderstreept precies wat wij zien gebeuren in onze cijfers. Al sinds het begin van de coronacrisis stijgt de omzet van de spellen. Tijdens de eerste lockdown vond de grootste verkooppiek plaats: in Nederland werden 89 procent meer spellen verkocht dan rond diezelfde tijd vorig jaar. Van ons bekende bordspel Monopoly werden er in Nederland toen zelfs 112 procent meer exemplaren verkocht dan in 2019. Ook in de periode mei tot oktober steeg de verkoop van bordspellen met gemiddeld 53 procent ten opzichte van vorig jaar. Met de huidige trends verwachten we dat de verkoop, nu vlak voor de feestdagen, zal blijven stijgen.”



*Het aangehaalde onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Multiscope in opdracht van Hasbro