De gebruiker centraal: SOLARWATT ontvangt Duitse Innovatie Award 2018

SOLARWATT, de grootste leverancier van fotovoltaïsche systemen in Europa, is door de Duitse Raad voor Vormgeving onderscheiden voor zijn innovatiekracht. Het bedrijf viel bij de prestigieuze German Innovation Award 2018 twee keer in de prijzen met zijn MyReserve-opslagsysteem. De topjury wees het systeem als winnaar aan in zowel de categorie Excellence in Business to Consumer als de overkoepelende categorie Design Thinking. “Bij de ontwikkeling van onze MyReserve-accu hebben we bewust niet alleen ingezet op vermogen en efficiëntie, maar ook op optimaal gebruiksgemak voor eindgebruikers en installateurs. Deze onderscheiding is opnieuw een prachtige bevestiging van onze innovatiekracht,” aldus de directeur van SOLARWATT Benelux, Erik de Leeuw.



De Duitse Raad voor Vormgeving brengt met de German Innovation Award producten en oplossingen in verschillende sectoren onder de aandacht die zich van alle voorgaande oplossingen onderscheiden op gebruiksvriendelijkheid en toegevoegde waarde. Alleen bedrijven die zijn voorgedragen door een panel van experts of de scouts van de Raad voor Vormgeving mogen meedingen. De onderscheiding wordt uitgereikt in de categorieën Excellence in Business to Consumer en Excellence in Business to Business. Daarnaast is er nog een categorie voor projecten waarbij in het innovatietraject specifiek agile methoden zijn toegepast: de categorie Design Thinking.



SOLARWATT heeft zich sinds 2012 gespecialiseerd in de ontwikkeling van intelligente fotovoltaïsche systemen. De nieuwste generatie thuisaccu MyReserve is volledig modulair en opgebouwd uit slechts twee basiscomponenten: de accu en de elektronica. Beide zijn niet groter dan een schoenendoos en wegen niet meer dan 25 kg. Deze modules zijn eenvoudig met meerdere exemplaren te koppelen tot één gecombineerde accu met elke gewenste capaciteit vanaf 2,4 kWh. Dit maakt de accu van SOLARWATT flexibel toepasbaar, als thuisbatterij voor particulieren of als commerciële oplossing.



Over SOLARWATT:



SOLARWATT GmbH werd opgericht in 1993 en is wereldwijd actief als toonaangevende Duitse fabrikant van complete fotovoltaïsche systemen. Het bedrijf is Europees marktleider in glas-glas-zonnepanelen en is één van 's werelds grootste leveranciers van systemen voor elektriciteitsopslag. Al 25 jaar staat SOLARWATT voor topkwaliteit, vervaardigd in Duitsland. Internationale namen als BMW i, Bosch en E.ON werken samen met het in Dresden gevestigde bedrijf, dat over de hele wereld zo'n 350 medewerkers in dienst heeft. SOLARWATT is via investeringsbedrijven voor bijna honderd procent in handen van Stefan Quandt, tevens grootaandeelhouder van BMW.



Voor meer informatie: www.solarwatt.nl