Groeikapitaal voor online autobedrijf MrWheelson

MrWheelson trekt investeerders Rudy Kappert en Alvola aan om flink te groeien

Bedrijf lift mee op sterk groeiende autoimport



Een jaar na de start heeft automotive start-up MrWheelson groeigeld opgehaald om de scale-up te financieren. Via MrWheelson kunnen Nederlandse autokopers eenvoudig online een auto uit het buitenland vergelijken en aankopen. Met de kapitaalinjectie van Rudy Kappert en Alvola kan MrWheelson de backoffice verder ontwikkelen, de marketing opschalen en het team uitbreiden zodat de groei stabiel kan worden voortgezet.



De populariteit van MrWheelson kan grotendeels worden toegeschreven aan de populariteit van auto import in combinatie met de full service dienstverlening die het platform biedt. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd wat de beste manier is om de mobiliteitsbehoefte in te vullen qua brandstof en leasevorm.



“Het lukt kopers vaak hun gebruikte auto samen te stellen alsof het een nieuwe auto was.”



Aan het woord founder Bas Oude Luttikhuis: “Wij blijken het perfecte kanaal voor de kritische koper die een uitgebreid wensenpakket heeft. Maar ook voor kopers die door de vele mogelijkheden de bomen door het bos niet meer zien. Doordat wij uit een enorme Europese autovoorraad kunnen putten, lukt het kopers hun gebruikte auto samen te stellen alsof het een nieuwe auto was.”



“In de eerste 3 kwartalen wist het platform telkens de afzet van auto’s te verdubbelen.”



Onstuimige groei

In de eerste 3 kwartalen wist het platform telkens de afzet van auto’s te verdubbelen, dit zorgde ervoor dat er samenwerking werd gezocht met strategische ¬business partners. Nogmaals aan het woord Oude Luttikhuis: “Om een grote speler te worden is het nodig om meer slagkracht te krijgen en onze dienstverlening te verbeteren. Partners met specifieke kennis en een internationaal netwerk in de automotive, zowel online als offline, hebben we gevonden in Alvola en Rudy Kappert.”



Alvola is een activiteit van Jurgen Wolkotte en Iginio Voorhorst. Aan het woord Jurgen Wolkotte: “Ikzelf heb door de jaren heen veel ervaring opgedaan in de internationale automotive markt en veel veranderingen gezien. Daarom zien wij ook veel kansen in het MrWheelson concept, dat was voor ons de reden om in te stappen.”



Rudy Kappert heeft met zijn verschillende concepten de ontwikkeling van de online automotive van dichtbij meegemaakt; “Ik heb tijdens de ontwikkeling van Gaspedaal en Autowereld gezien hoe snel de ontwikkelingen gaan. De uitdaging zit hem hierbij in de ontwikkelingen van het concept in combinatie met een perfecte uitvoering. De ervaring en de gedrevenheid van het hele MrWheelson team waren voor mij de reden om hierbij aan te sluiten.”



Met deze stap wil MrWheelson binnen drie jaar qua aantallen marktleider worden in het premium segment.



Over Rudy Kappert

Rudy heeft de afgelopen decennia verschillende innovatieve internetconcepten voor grote doelgroepen ontwikkeld en geëxploiteerd. Hij was actief in diverse branches, met slimme oplossingen voor alledaagse vraagstukken. Zo was hij een van de founders van Autowereld en Gaspedaal. Maar hij was bijvoorbeeld ook actief in de huizenmarkt met HuizenZoeker en in de online kledingbranche met Kleding.nl.



Over Alvola

Alvola is onder de naam CarConcern International in verschillende hoedanigheden actief in de automotive wereld. Het bedrijf legt zich toe op 3 disciplines; import en export van nieuwe en jong gebruikte voertuigen, verkoop van premium & exclusieve voertuigen met een bijzondere aanpak, en de verkoop van campers. Het werkt business to business en is partner bij maatwerk op het gebied van import, export en groothandel. Klanten zijn dealerholdings, autobedrijven en huur- en autoleasemaatschappijen.



Over MrWheelson

Onder de naam MrWheelson.nl is Sherlock Wheels BV actief op de Nederlandse automarkt. Het is een online autobedrijf met een virtuele voorraad die afkomstig is van enkel gerenommeerde autobedrijven uit Europa die tegen Nederlandse rijklaarprijzen worden aangeboden. Op 1 oktober 2018 is het bedrijf gestart door Bas Oude Luttikhuis (voorheen actief bij ikwilvanmijnautoaf) en Han Post (15 jaar autoimport ervaring).



Het bedrijf richt zich op het premium segment en haalt het grootste deel van de omzet uit automerken zoals Audi, Mercedes Benz, Land Rover, Porsche en BMW. Daarnaast levert MrWheelson momenteel veel elektrische auto’s die in Nederland lastig leverbaar zijn. Kopers zijn vaak ondernemers, maar ook particuliere kopers weten de website te vinden. Leasevormen zoals financial, operational en private lease spelen daarbij een grote rol.



Meer informatie: https://mrwheelson.nl/