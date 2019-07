Zorggroep Sint Maarten kiest Pink Elephant als ICT-partner

Zorggroep Sint Maarten en Pink Elephant hebben de handen ineengeslagen op ICT-gebied. Medewerkers van de Zorggroep kunnen hierdoor binnenkort onder andere gebruikmaken van een nieuwe persoonlijke digitale werkomgeving met hun belangrijkste applicaties, nieuws en mogelijkheden om kennis te delen. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar, met opties tot verlenging.



Zorggroep Sint Maarten is een verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) instelling en vooral actief in Noordoost-Nederland. Zorggroep Sint Maarten heeft 16 locaties, ongeveer 2350 medewerkers en 1900 vrijwilligers. De Zorggroep omvat onder meer woonzorgcentra, ambulante zorg, behandeling, dagvoorziening en kraamzorg.



De impact van ICT op de zorg zal de komende jaren toenemen. Het aantal applicaties groeit, steeds meer functionaliteit is via internet bereikbaar en e-Health, domotica, robotica, sensoren & wearables doen hun intrede. Daardoor verlopen zorgprocessen steeds vaker data-gestuurd. Met behulp van nieuwe slimme technologieën, ondersteund door een persoonlijke digitale werkomgeving, kan Zorggroep Sint Maarten de zorgmedewerkers optimaal blijven ondersteunen zodat zij zoveel mogelijk kwalitatieve tijd kunnen besteden aan de cliënten.



Zorggroep Sint Maarten zocht dan ook een partner waarmee een langdurig partnership kan worden opgebouwd, die in staat is de gedefinieerde doelstellingen te realiseren. Pink Elephant is na een zorgvuldig offertetraject, onder begeleiding van DiVetro, geselecteerd om met Zorggroep Sint Maarten deze stappen naar de toekomst te maken.



Pink Elephant biedt Zorggroep Sint Maarten voor de bijna 1600 werkplekken een digitale werkomgeving aan, gebaseerd op het Pink365 concept. Met Pink365 worden via een portaal applicaties integraal aangeboden. De digitale werkomgeving dient zowel de behoefte van medewerkers die locatie (on)afhankelijk werken als medewerkers die meer taak- of kennisgerichte werkzaamheden uitvoeren.



Erik Pigge, Informatiemanager Zorggroep Sint Maarten: “De cliënten van Zorggroep Sint Maarten verwachten zorg op maat. Medewerkers verwachten een eenvoudige en intuïtieve digitale werkomgeving zodat zij zich kunnen richten op het leveren van zorg op maat.Pink Elephant heeft haar ervaring bij vergelijkbare VVT-instellingen aangetoond en heeft zich met haar oplossing verdiept in de werkelijke behoefte van Zorggroep Sint Maarten. We verwachten dat zij met hun oplossing substantieel en proactief bij gaan dragen aan onze organisatiedoelstellingen.’’



Rob van Rinsum, Directeur Pink Elephant Nederland: “We zijn enorm blij dat ook Sint Maarten voor Pink heeft gekozen. We groeien als Pink sterk binnen de zorgsector. Maar iedere organisatie is natuurlijk wel anders. We zagen in het hele traject tot nu toe al een goede match met Sint Maarten. Want een samenwerking gaat niet alleen over de technische en organisatorische zaken. Het gaat toch ook om de persoonlijke klik. En die zit wel goed. Zorggroep Sint Maarten staat voor het leveren van waardevolle zorg voor haar cliënten. Pink Elephant wil hier aan bijdragen door het bieden van een toekomstvaste, op marktstandaarden gebaseerde maar vooral ook persoonlijke digitale werkomgeving die past bij de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers van Zorggroep Sint Maarten. Want uiteindelijk gaat het erom dat de zorgverleners zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan de zorg. De ICT moet dat mogelijk maken.’’